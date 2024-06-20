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Полесье определилось, где будет играть в еврокубках

Дебютные матчи на международной арене житомирский клуб проведет в квалификации Лиги конференций.
Сегодня, 15:50
Стадион имени Петра Вечорека / ФК Полесье
Стадион имени Петра Вечорека / ФК Полесье

Полесье будет принимать домашние матчи еврокубков на Городском стадионе имени Петра Вечорека в польском Гливице.

Житомирский клуб подписал соглашение о сотрудничестве с представителями ФК Пяст и Городского стадиона имени Петра Вечорека.

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Эта арена рассчитана на 9 736 зрителей, имеет четыре крытых трибуны, которые формируют чашу стадиона, и отвечает всем требованиям УЕФА.

Стадион имени Петра Вечорека / ФК Полесье
Стадион имени Петра Вечорека / ФК Полесье

"Рад сообщить, что официально мы договорились с представителями польской стороны и будем играть матчи еврокубков на Городском Стадионе имени Петра Вечорека в Гливице. Эта арена известна своим гостеприимством и прекрасной атмосферой. Мы уверены, что ее инфраструктура и комфорт помогут нашей команде в дебютном еврокубковом сезоне. Мы благодарны представителям Пяста за возможность играть на этой арене, но хотим поблагодарить за прием - первые впечатления у нас отличные. Призываем как украинских, так и польских болельщиков прийти и поддержать Полесья на матчах в Гливице", - приводит слова генерального директора Полесья Владимира Загурского официальный сайт клуба.

Напомним, что первый в истории клуба домашний еврокубковый матч Полесье проведет в рамках второго раунда квалификации Лиги конференций против словенской Олимпии. Поединок запланирован на 1 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Полесье лига конференций

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