Динамо объявило о подписании колумбийского защитника

Динамо объявило о подписании центрального защитника Форталезы Брайана Себальоса.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", киевляне договорились с бразильским клубом об аренде 23-летнего колумбийского футболиста.

Источник: ФК Динамо Киев

Соглашение рассчитано на полгода - до завершения календарного 2024 года. По истечении этого срока Динамо будет иметь право первоочередного выкупа игрока.

В составе киевлян защитник будет выступать под 28-м номером.

Источник: ФК Динамо Киев

Себальос является воспитанником клуба Университарио Попаян, за который юноша дебютировал во взрослом футболе. Также выступал за Депортес Киндио, с которым в 2021 году вышел в высший дивизион Колумбии.

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В начале 2022 года защитник перешел в бразильскую Форталезу. За полтора года, проведенных в клубе, он сыграл в 47 матчах, став дважды чемпионом штата Сеаренсе (в 2022 и 2023) и обладателем Кубка Нордесте.

Летом 2023 Себальос вернулся на родину, отправившись в аренду в клуб высшего дивизиона Атлетико Хуниор. По итогам сезона он пополнил свою коллекцию еще и чемпионским титулом, торжествуя вместе с "юниорами" в Torneo Finalizacion-2023. Также в активе Себальоса четыре матча в составе сборной Колумбии U23.

Ранее сообщалось, что легионер Динамо перешел в экзотический чемпионат.

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