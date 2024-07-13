Новичок Шахтера высказался о войне в Украине

Футболист Шахтера и сборной Туниса Алаа Грам высказался о переходе в украинский клуб.

22-летний центрбек признался, что решение присоединиться к стану "горняков" далось ему сложно, но он уверен, что в итоге поступил правильно.

"Я очень счастлив оказаться здесь и подписать контракт с таким клубом, как Шахтер. Это действительно великий клуб, убежден, что сможем одержать много побед на футбольном поле. Тренировки в Шахтере - это замечательный опыт, ритм тренировок впечатляет. Чувствую, что необходимо быть постоянно сконцентрированным, и это хорошо учитывая личное и профессиональное развитие. Буду прилагать усилия, чтобы помочь команде побеждать как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов.

Находиться в Шахтере - действительно очень замечательное ощущение. На протяжении всей своей карьеры я всегда много работал и понимаю, что в Шахтере также придется упорно работать. Я готов выкладываться на полную и даже больше, чтобы помочь клубу достичь новых успехов.

Решение присоединиться к Шахтеру действительно было сложное, и вообще все важные решения являются непростыми. Конечно, я слышал о Шахтере раньше и понимаю, почему это великий клуб. Прежде всего, я общался с семьей, которая помогла мне принять это решение. Я уверен, что это тот выбор, которому всегда буду рад".

Также Алаа рассказал, как он будет интегрироваться в игровую модель донецкого коллектива, который, в отличие от Сфаксьена, за который игрок выступал ранее, использует схему с двумя, а не с тремя центрбеками.

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"Перед переходом я изучал модель игры Шахтера. Думаю, может быть непривычно, но это не станет проблемой, если сохранять концентрацию, быть преданным делу и работать. Убежден, что смогу интегрироваться в игровую схему Шахтера и это не будет сложно при условии упорного труда.

Уверен, что для клуба такого уровня, как Шахтер, могу предложить свою концентрацию и преданность. Шахтер постоянно играет в Лиге чемпионов, и это требует регулярной работы и полной преданности. Только при таких условиях можно быть частью этого клуба. Обещаю сделать все возможное и невозможное, чтобы быть полезным Шахтеру.

Грам высказался и о войне в Украине, а также о том, что он почувствовал став первым тунисцем в истории украинского гранда.

"Большая честь быть первым тунисцем в истории Шахтера. Я действительно рад представлять Шахтер и свою страну. Также буду нацеливаться на достойные выступления в сборной Туниса и продолжать улучшать собственный уровень игры.

Конечно, ситуация [война в Украине] мне известна, и считаю, что это еще больше подтверждает, что Шахтер - великий клуб, ведь, несмотря на все проблемы, он продолжает играть и демонстрировать отличные результаты. Я был очень рад, что Шахтер заинтересовался мной. Ситуация в Украине является ужасной и страшной трагедией. Моя семья несколько обеспокоена, но я уверен, что все будет хорошо и в Шахтере смогу найти много друзей", - отметил 22-летний футболист.

Отметим, Алаа стоил Шахтеру 2 млн евро, а игрок подписал контракт на 5 лет.

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