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Шахтер выиграл дело у турецкого гранда по трансферу своего экс-игрока

"Горнякам" должны выплатить денежную компенсацию.
Сегодня, 12:06
Тете / Getty Images
Тете / Getty Images

Галатасарай на своем официальном сайте обнародовал решение ФИФА по трансферу вингера Шахтера Тете Кардосо.

ФИФА частично удовлетворила иск Шахтера, обязав Галатасарай выплатить украинскому клубу 2 389 776,24 евро в качестве компенсации за преждевременное расторжение контракта с игроком.

Кроме того, турецкий клуб и 24-летний бразильский футболист должны дополнительно оплатить Шахтеру 5% годовых от суммы, которые будут начисляться до момента фактического платежа.

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Галатасарай также сообщил, что имеет планы обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны, но пока не сделал этого.

Напомним, Тете присоединился к Галатасараю летом прошлого года, расторгнув контракт с Шахтером в одностороннем порядке.

В прошлом сезоне Тете сыграл 45 поединков, забил три мяча сделал шесть ассистов

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