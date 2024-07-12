Шахтер выиграл дело у турецкого гранда по трансферу своего экс-игрока
Галатасарай на своем официальном сайте обнародовал решение ФИФА по трансферу вингера Шахтера Тете Кардосо.
ФИФА частично удовлетворила иск Шахтера, обязав Галатасарай выплатить украинскому клубу 2 389 776,24 евро в качестве компенсации за преждевременное расторжение контракта с игроком.
Кроме того, турецкий клуб и 24-летний бразильский футболист должны дополнительно оплатить Шахтеру 5% годовых от суммы, которые будут начисляться до момента фактического платежа.
Читай также: Шахтер проиграл представителю Сербии на сборах
Галатасарай также сообщил, что имеет планы обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны, но пока не сделал этого.
Напомним, Тете присоединился к Галатасараю летом прошлого года, расторгнув контракт с Шахтером в одностороннем порядке.
В прошлом сезоне Тете сыграл 45 поединков, забил три мяча сделал шесть ассистов
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!