Александрия подписала защитника Динамо

Никита Кравченко после нескольких аренд заключил полноценный контракт с новым клубом.

Александрия объявила о подписании крайнего защитника Никиты Кравченко, права на которого принадлежали Динамо.

Как сообщает официальный сайт "горожан", 27-летний футболист заключил с клубом контракт, рассчитанный до 31 мая 2026 года.

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Детали трансфера не раскрываются, однако Transfermarkt отмечает, что игрок присоединился к Александрии в статусе свободного агента.

За свою карьеру Кравченко выступал за Ильичевец и Динамо, а киевский клуб отдавал его в аренду в Олимпик, Колос, Днепр-1 и Полесье.

В прошлом сезоне защитник провел за житомирскую команду во всех турнирах 15 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Полесье подписало очередного игрока Днепра-1.

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