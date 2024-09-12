Судаков - самый дорогой, Шапаренко подорожал: Transfermarkt обновил цены игроков УПЛ

Лишь 6 игроков чемпионата Украины стоят 10 миллионов или больше.

Немецкий портал Transfermarkt, который специализируется на ценах футболистов обновил ценники на игроков УПЛ.

Лидером рейтинга стал Георгий Судаков, который по мнению сайта, стоит 35 млн евро. Судаков вдвое дороже чем Николай Матвиенко, который занял вторую строчку.

Третью строчку между собой поделили два бразильца - Кевин и Марлон Гомес, а пятую разделили Николай Шапаренко и Владислав Ванат.

Читай также: УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура

Топ-10 самых дорогих игроков УПЛ по версии Transfermarkt

Георгий Судаков (Шахтер) - 35 млн евро Николай Матвиенко (Шахтер) - 18 млн евро Кевин (Шахтер) - 12 млн евро Марлон Гомес (Шахтер) - 12 млн евро Николай Шапаренко (Динамо) - 10 млн евро Владислав Ванат (Динамо) - 10 млн евро Артем Бондаренко (Шахтер) - 9 млн евро Дмитрий Ризнык (Шахтер) - 7 млн евро Георгий Бущан (Динамо) - 7 млн евро Даниил Сикан (Шахтер) - 7 млн евро

Отметим, что из всего списка подорожал только Николай Шапаренко. Его цена увеличилась на 1 млн евро. Также, как и Ризнык, Бущан и Сикан 7 млн евро стоят еще Дмитрий Крыськив, Александр Зубков и Владимир Бражко, который подорожал на 2 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!