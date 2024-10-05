Тренер Руха - о еврокубковых амбициях клуба: Мы не готовы. Посмотрите на Кривбасс и Полесье

Львовский Рух в прошлом сезоне мог попасть в квалификацию еврокубков, но в последнем туре проиграло киевскому Динамо, пропустив вперед житомирское Полесье, провалившееся в квалификации Лиги конференций.

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Главный тренер львовян Виталий Пономарев откровенно оценил еврокубковые амбиции своей команды, вспомнив о Полесье и Кривбассе:

"В любом деле надо делать анализ. Так же как футболисты не до конца сформированы, так же наша команда не до конца сформирована. Мы в этом убедились, когда увидели как сыграли Кривбасс и Полесье. У них намного лучше, наверное, сегодня материальные возможности. Они покупают игроков и имеют больше футболистов для ротации.

Мое мнение: чтобы выходить в еврокубковую зону, нужно быть готовым к этому. В позапрошлом сезоне мы едва остались в Премьер-лиге. В прошлом чемпионате команда показала серьезный прогресс, но это была такая вспышка. Надо, чтобы эта команда была стабильной", - цитирует Пономарева Трибуна.

Напомним, в нынешнем сезоне Движение занимает шестое место в УПЛ, имея в своем активе 12 турнирных пунктов после 7 сыгранных матчей.

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