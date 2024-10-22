Григорчук – о возможном назначении в Буковину: я ни с кем не общался

Тренер ничего не знает о возможном назначении.

Черновицкая Буковина официально отстранила Валерия Кривенцова от обязанностей главного тренера первой команды. Некоторые СМИ заявляли, что клуб первой Лиги возглавит Роман Григорчук.

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Сам специалист заявил, что ничего не знает о возможном назначении:

"Я не общался ни с одним человеком относительно своего трудоустройства", сказал Григорчук.

Напомним, последним местом работы украинского тренера был Нефтчи.

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