Григорчук – о возможном назначении в Буковину: я ни с кем не общался
Тренер ничего не знает о возможном назначении.
Черновицкая Буковина официально отстранила Валерия Кривенцова от обязанностей главного тренера первой команды. Некоторые СМИ заявляли, что клуб первой Лиги возглавит Роман Григорчук.
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Сам специалист заявил, что ничего не знает о возможном назначении:
"Я не общался ни с одним человеком относительно своего трудоустройства", сказал Григорчук.
Напомним, последним местом работы украинского тренера был Нефтчи.
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