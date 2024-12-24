В Новый год с обновлением: Заря запустила новую версию своего сайта

Луганская Заря объявила о запуске новой версии клубного сайта.

По словам президента «черно-белых» Евгения Геллера, руководство прислушалось к многочисленным просьбам фанатов и сделали вид портала более современным.

«Мы учли большое количество просьб наших фанатов и современные тенденции развития веб-сайтов, решив сделать новогодний сюрприз фанатам - новый, современный сайт.

Отныне, следить за клубом вы сможете не только в социальных сетях, но и на современном, быстром и удобном веб-портале. К тому же, у вас будет возможность заходить на мобильную версию сайта, а наши иностранные читатели смогут читать новости на английском языке!

Спасибо вам за то, что вы всегда вместе с нами и болеете за наш любимый клуб - Заря Луганск!» - сказал Геллер в пресс-релизе.

Напомним, на ISPORT доступно расписание всех матчей УПЛ

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!