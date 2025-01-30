"С Миколенко поехали бы вместе": Бущан признался, где мог продолжить карьеру

Уже экс-голкипер Динамо в свое время мог перебраться в английскую Премьер-лигу.

Новоиспеченный вратарь саудовского Аль-Шабаба Георгий Бущан после перехода из Динамо вспомнил, где мог продолжить карьеру.

По словам голкипера, в свое время интерес к нему проявляли представители английской Премьер-лиги, в частности Эвертон, за который выступает его бывший одноклубник Виталий Миколенко.

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"Определенное время я действительно ментально готовился, но потом, когда сорвался один трансфер или не состоялся другой, скажу откровенно - я сам себе сказал, что, значит, будем становиться здесь легендой клуба.

Наиболее реальный переход? Если бы все сложилось так, как должно было, то мы с Виталием Миколенко поехали бы в Англию вместе.

Интерес со стороны Ноттингем Форест? Они интересовались, а я поехал в Мюнхен спину резать", - приводит слова Бущана официальный сайт Динамо.

Напомним, ранее Аль-Шабаб представил Бущана в качестве своего новичка.

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