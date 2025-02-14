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Футбол

Пушич высказался о дебюте Арройо и Элиаса за Шахтер

Наставник доволен действиями обоих игроков.
14 февраля, 13:33
Марино Пушич / shakhtar.com
Марино Пушич / shakhtar.com

Наставник Шахтера Марино Пушич высказался о первом матче Диего Арройо и Кауана Элиаса за «горняков» против РФШ.

По словам Пушича, центрбек и форвард очень достойно себя проявили.

«Они провели с нами две тренировки, и это их первая игра. У ребят, конечно, много впечатлений после переезда с другого континента, им нужно привыкнуть ко всему: новым партнерам по команде, новому тренеру и новому стилю игры, интенсивности тренировок. Было приятно впервые видеть их в футболках Шахтера. Думаю, они достойно сыграли».

Также специалист рассказал о том, что очень рад за Элиаса, который забил дебютный мяч.

«Конечно, я очень обрадовался за Элиаса - он забил отличный гол, показал свои способности. Было приятно увидеть их в игре. Безусловно, как все молодые игроки, они будут совершенствоваться, делать следующие шаги. Им нужно определенное время, однако было приятно видеть их на поле», - сказал Пушич.

Напомним, ранее сообщалось, что Элиас прокомментировал дебют за Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марино Пушич Кауан Элиас Диего Арройо

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