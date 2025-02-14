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Легионер Шахтера стал наследником легенды клуба

Бразильский полузащитник отечественного гранда сменил игровой номер.
Сегодня, 20:21
Марлон Гомес / ФК Шахтер Донецк
Марлон Гомес / ФК Шахтер Донецк

Марлон Гомес завершил выступления под 30-м номером в составе Шахтера. Во второй части сезона он будет выступать под "шестеркой", сообщает официальный X клуба.

Бразилец стал наследником Тараса Степаненко. Многолетний капитан дончан лично "благословил" легионера. Шахтер подготовил мини-сериал из трех эпизодов, в которых решается судьба 6-го номера.

В сезоне 2024/25 Марлон провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативных передачи. В ряды "горняков" хавбек перебрался зимой прошлого года за 12 млн евро. Степаненко в январе перешел в турецкий Эюпспор.

К слову, ранее Пушич оценил дебют новичков за Шахтер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Марлон Гомес

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