Судаков стал самым дорогим атакующим хавбеком мира среди молодежи за пределами топ-5 лиг
22-летний украинец оказался наверху очередного рейтинга. Георгий Судаков является самым дорогим ориентированным на атаку полузащитником, сообщает CIES.
В список попали футболисты категории U-23 из-за пределов пяти ведущих чемпионатов Европы. Оценочная стоимость "горняка" составила 49,5 млн евро. Он опередил американца Малика Тилльмана из ПСВ (46,1 млн) и нидерландца Кеннета Тейлора из Аякса (31,9 млн).
Top estimated transfer values, U2⃣3⃣ non-big-5 league attack-oriented midfielders ☺️— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 14, 2025
🥇 #GeorgiySudakov 🇺🇦 €49.5 (#Transfermarkt €32m)
🥈 #MalikTillman 🇺🇸 €46.1m (#TM €30m)
🥉 #KennethTaylor 🇳🇱 €31.9m (#TM €16m)#Milambo 🇳🇱 #Paez 🇪🇨 #Gloukh 🇮🇱 #Engels 🇧🇪 #Baturina 🇭🇷… pic.twitter.com/5qomQ0QAkY
В топ-10 рейтинга также попали представители чемпионатов Австрии, Шотландии, Хорватии и Бельгии. За пределами Европы выступает только хавбек Кендри Паэс, который летом сменит эквадорский Индепендьенте дель Валье на лондонский Челси.
Напомним, житомирское Полесье продало Смолякова в Лос-Анджелес.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!