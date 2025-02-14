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Футбол

Судаков стал самым дорогим атакующим хавбеком мира среди молодежи за пределами топ-5 лиг

Лидер донецкого Шахтера получил признание Международного центра спортивных исследований.
Вчера, 23:28
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

22-летний украинец оказался наверху очередного рейтинга. Георгий Судаков является самым дорогим ориентированным на атаку полузащитником, сообщает CIES.

В список попали футболисты категории U-23 из-за пределов пяти ведущих чемпионатов Европы. Оценочная стоимость "горняка" составила 49,5 млн евро. Он опередил американца Малика Тилльмана из ПСВ (46,1 млн) и нидерландца Кеннета Тейлора из Аякса (31,9 млн).

В топ-10 рейтинга также попали представители чемпионатов Австрии, Шотландии, Хорватии и Бельгии. За пределами Европы выступает только хавбек Кендри Паэс, который летом сменит эквадорский Индепендьенте дель Валье на лондонский Челси.

Напомним, житомирское Полесье продало Смолякова в Лос-Анджелес.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шахтер Донецк Георгий Судаков

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