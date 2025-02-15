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Футбол

Бразилец забрал номер легенд Шахтера

Очередной легионер "горняков" сменил цифры на футболке перед весенней частью сезона.
Вчера, 22:26
Кевин / ФК Шахтер Донецк
Кевин / ФК Шахтер Донецк

22-летний Кевин освободил 37-й номер. Теперь он будет играть под одним из традиционно основных номеров, сообщает официальный X клуба.

Латиноамериканец выбрал 11-ку. Номер стал доступен после перехода Александра Зубкова в Трабзонспор. Он выступал под ним с 2022 года.

Ранее под 11-м номером цвета донецкого Шахтера защищал ряд знаковых исполнителей. В частности, звездные годы в рядах "горняков" с двумя единицами на спине провели Марлос и Андрей Воробей. Также 11-ка принадлежала Эдуардо и Илсиньо.

К слову, накануне Марлон забрал "шестерку" Шахтера с разрешения Степаненко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кевин Шахтер Донецк

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