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Сенегал - Нидерланды: прогноз на матч чемпионата мира 21.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 17:12
Кто выиграет в матче Сенегал - Нидерланды на ЧМ-2022
Кто выиграет в матче Сенегал - Нидерланды на ЧМ-2022

В воскресенье, 20 ноября, стартует чемпионат мира по футболу в Катаре. В первый день турнира сыграет катарская сборная с Эквадором. Вместе с ними в одном квартете сыграют сборные Нидерландов и Сенегала.

Поединок состоится в понедельник, 21 ноября, и начнется в 18:00 по киевскому времени. Состоится встреча на стадионе Эль-Тумама, в Дохе.

Нидерландская сборная фаворит группы, но каждая из команд бросит им вызов.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Нидерланды - Сенегал 21 ноября

Сборная Нидерландов вместе с командой Сенегала попали в группу А, где также присутствую Катар и Эквадор.

Эксперты и аналитики определили, что фаворитом предстоящего матча Сенегал - Нидерланды является сборная из Европы.

Прогноз букмекеров на матч Сенегал - Нидерланды:

  • Победа Сенегала: 5,6
  • Ничья: 3,8
  • Победа Нидерландов: 1,69

Интересно также и то, что букмекеры прогнозируют, что голевой игра не будет. Если вас интересуют ставки, то на то, что обе команды не забьют, то на это можно поставить с коэффициентом - 1,99. Что касается голов за вест матч, то аналитики предполагают, что игра не будет голевой - ТМ2,5 - 1,81.

Статистика противостояния между Сенегалом и Нидерландов

В своей истории сборные Сенегала и Нидерландов никогда не встречались. В рейтинге ФИФА "оранжевые" идут на восьмой позиции, а представитель Африки - 18.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Сенегала сыграет с Эквадором, а Нидерланды - с Катаром. Оба матча пройдут 29 ноября.

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