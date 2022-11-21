Сенегал - Нидерланды 0:2 видео голов матча 21.11.2022

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов прошедшего поединка на мундиале в Катаре.

На футбольных полях Катара проходит первый тур группового этапа чемпионата мира. Во втором матче второго игрового дня сошлись сборные Сенегала и Нидерландов. Встреча завершилась победой европейской команды со счетом 2:0.

Оба своих гола подопечные Луи ван Гала забили под занавес матча. Сначала Коди Гакпо опередил вышедшего из ворот Эдуара Менди, головой замкнув подачу Френки де Йонга.

В самом конце игры Дэви Классен оказался первым на добивании после того, как Менди парировал удар Мемфиса Депая.

Обзор матча:

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Сенегал - Нидерланды 0:2

Голы: Гакпо, 84, Классен, 90+9.

Владение мячом: 47% - 53%

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 4 - 3

Фолы: 13 - 13

Атаки: 92 - 97

Сенегал: Э. Менди - Сабали, Кулибали, Сиссе, Диалло (Якобс, 62) - Н. Менди, И. Гуйе, Куяте (П. Гуйе, 73) - Диатта (Джексон, 74), Диа (Дьенг, 69), Сарр.

Нидерланды: Нопперт - Де Лигт, Ван Дейк, Аке - Думфрис, Бергейс (Копмейнерс, 79), Де Йонг, Блинд - Гакпо (де Рон, 90+4), Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 79).

Предупреждения: Н. Менди, И. Гуйе - Де Лигт.