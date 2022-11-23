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Германия - Япония: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.
Сегодня, 11:25

В среду, 23 ноября, начнется первый тур для команд из групп E и F. Во втором матче соревновательного дня сыграют сборные Германии и Японии.

Матч Германия - Япония состоится в 15:00 по киевскому времени на стадионе Халифа (Доха). Немецкая сборная является фаворитом предстоящего матча, однако все мы помним, как неудачно команда выступила на прошлом мундиале. Японская сборная имеет в своем составе несколько талантов, так что игра обещает быть интересной.

На прошедшем чемпионате мира Германия не вышла из группы, а японская команда добралась до стадии плей-офф, где в упорном матче проиграла Бельгии. Так что предстоящий матч будет очень интересным.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Германия - Япония 23 ноября

Сборные Германии и Японии играют в группе E вместе с Испанией и Коста-Рикой. Немецкой команде нужно начинать с победы, иначе дальше будет тяжело выйти в плей-офф. Японцам, если они хотят создать сенсацию, нужно отбирать очки у гранда.

Очевидно, что букмекеры предпочитают немцев, а ничья вполне может быть.

Прогноз букмекеров на матч Германия - Япония:

Победа Германии: 1,47

Ничья: 4,9

Победа Японии: 7,3

Букмекеры и эксперты ожидают от матча большого количества голов. Если вас интересуют ставки, то коэффициент на тотал больше 2,5 равен 1,61, а на менее 2,5 – 2,41. Гол немцев букмекеры оценили коэффициентом в 1,09, а австралийцев – в 1,6. Коэффициент на то, что забьют обе команды – 1,77.

Статистика противостояния между Германия - Япония

Франция и Австралия сыграли между собой два матча, которые проходили на товарищеском уровне. Примечательно, что японцы в одной игре уступили, а во второй навязали борьбу.

Германия - Япония

1  Победы  0

1  Ничьи 1

Голы 2

В последний раз команды встречались в 2006 году. В первом тайме команды не смогли отличиться голами, однако после перерыва забили - четырежды. Дубль в составе Японии оформил Наохиро Такахара, однако Германия в конце забила дважды, уйдя от поражения.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Германии сыграет с Испанией, а Япония – с Коста-Рикой. Оба матча состоятся 27 ноября.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии сборная Японии

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