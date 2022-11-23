Испания - Коста-Рика: прогноз на матч чемпионата мира 23.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В среду, 23 ноября, начнется первый тур для команд из групп E и F. В третьем матче соревновательного дня сыграют сборные Испании и Коста-Рики.

Матч Испания - Коста-Рика состоится в 18:00 по киевскому времени на стадионе 974 (Доха). Испанская сборная входит в число фаворитов на победу на чемпионате мира, однако уже на групповом этапе команду ждут большие проблемы. Сборная Коста-Рики, которая запомнилась своим прорывом на ЧМ-2014, намерена стать первой, кто постарается забрать очки у испанцев.

На прошедшем чемпионате мира сборная Испании вылетала в 1/8 финала турнира, а сборная Коста-Рики не вышла из группы, набрав всего один балл. Сейчас же команды с первого тура намерены включиться, чтобы набрать важные баллы.

Коэффициент и ставки на матч первого тура ЧМ-2022 Испания - Коста-Рика 23 ноября

Сборные Испании и Коста-Рики играют в группе E вместе с Германией и Японией. Испанской команде нужно начинать с победы, иначе дальше будет тяжело выйти в плей-офф, а представителю Южной Америки набрать очки, чтобы постараться попасть в плей-офф.

Очевидно, что букмекеры предпочитают испанцев, а ничья выглядит маловероятной.

Прогноз букмекеров на матч Испания - Коста-Рика:

Победа Испании: 1,19

Ничья: 7,6

Победа Коста-Рики: 17,5

Букмекеры и эксперты ожидают от матча большого количества голов. Если вас интересуют ставки, то коэффициент на тотал больше 3 равен 1,95, а на менее 3 – 1,95. Гол испанцев букмекеры оценили коэффициентом в 1,05, а Коста-Рики – в 2,33. Коэффициент на то, что забьют обе команды – 2,48.

Статистика противостояния между Испанией и Коста-Рикой

Испания и Коста-Рика сыграли между собой трижды, однако все матчи проходили на товарищеском уровне. Примечательно, что испанцы победили лишь в двух играх, а один поединок завершился вничью.

Испания - Коста-Рика

2 Победы 0

1 Ничьи 1

9 Голы 3

В последний раз команды встречались в 2017 году. Испанская сборная не оставила никаких шансов представителю Америки, выиграв встречу со счетом 5:0.

Отметим, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Испании сыграет с Германией, а Коста-Рика – с Японией. Оба матча состоятся 27 ноября.