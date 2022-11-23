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Германия - Япония 1:2 Видео голов и лучших моментов матча

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 18:50
Германия - Япония / Getty Images
Германия - Япония / Getty Images

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Германии встречалась с национальной командой Японии.

В первой половине встречи доминировали подопечные Ханси Флика. Немцы владели мячом 80% времени, создав немало опасных моментов в чужих ворот, однако лишь один удар оказался результативным. С пенальти счет в матче открыл хавбек Илкай Гюндоган.

Во второй половине встречи Япония смогла перевернуть ход встречи, решив пойти ва-банк. Сначала на 75-й минуте Рицу Доан сравнял счет, а уже через некоторое время японцы и вовсе вырвали для себя победу и три очка соответственно.

Вашему вниманию видео всех голов матча Германия - Япония первого тура чемпионата мира:

Германия - Япония 1:2      
Голы: Гюндоган, 33 пен - Доан, 75, Асано, 83

Германия: Нойер - Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум - Гюндоган (Горетцка, 67), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 79) - Мюллер (Хофманн, 67), Гнабри, Мусиала (Гетце, 79).

Япония: Гонда - Сакаи (Минамино, 74), Йосида, Итакура, Нагатомо (Митома, 57) - Эндо, Камада, Кубо (Томиясу, 46) - Танака (Доан, 71), Ито, Маэда (Асано, 57).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии сборная Японии

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