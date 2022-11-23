Испания - Коста-Рика 7:0: обзор матча и результат игры 23.11.2022

В среду, 23 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Испании встречалась с Коста-Рикой.

В первой половине встречи испанцы решили все вопросы касаемо победителя. Дани Ольмо, Марко Асенсио и Ферран Торрес стали авторами трех голов.

Во втором тайме номинальные хозяева не остановились на достигнутом. "Красная фурия" забила еще дважды, хотя счет мог быть и в два раза больше. Ферран Торрес оформил дубль, Педри стал самым молодым автором гола в истории своей сборной, Карлос Солер отличился, а Альваро Мората поставил финальную точку.

Статистика матча Испания - Коста-Рика 1-го тура чемпионата мира

Испания - Коста-Рика 7:0

Голы: Ольмо, 11, Асенсио, 21, Торрес, 31, 54, Гави, 74, Солер, 90, Мората, 90+2

Владение мячом: 81% - 19%

Удары (в створ): 16(7) - 0 (0)

Офсайды: 3-7

Угловые: 5-0

Испания: Унаи Симон - Аспиликуэта, Лапорт, Родри, Альба (Бальде, 64) - Бускетс (Коке, 64), Педри (Солер, 57), Гави - Ольмо, Асенсио (Уильямс, 69), Ферран Торрес (Мората, 57).

Коста-Рика: Навас - Фуллер, Мартинес (Уостон, 46), Дуарте, Кальво, Овьедо (Матаррита, 82) - Борхес (Агилера, 72), Техеда - Кэмпбелл, Контрерас (Самора, 61), Беннетте (Руис, 61).

Предупреждение: Кальво.