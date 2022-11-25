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Катар - Сенегал 1:3: обзор матча и результат игры 25.11.2022

Страна-хозяйка турнира потерпела второе поражение.
Сегодня, 17:38
Сборная Сенегала / Getty Images
Сборная Сенегала / Getty Images

В пятницу, 25 ноября, начался второй тур группового этапа чемпионата мира 2022 года. Вторым матчем игрового дня стала встреча сборных Катара и Сенегала, которая завершилась убедительной победой последних со счетом 3:1.

Под занавес первого тайма Булае Диа забил первый гол своей команды на турнире, выведя Сенегал вперед. Сразу после перерыва африканцы удвоили свое преимущество усилиями Фамара Дьедиу.

За 12 минут до конца матча Мохаммед Мунтари точным ударом головой сократил отставание хозяев турнира в счете, но всего спустя шесть минут Бамба Дьенг не только вернул преимущество Сенегала в два гола, но и установил окончательный счет встречи.

На данный момент сенегальцы идут третьими в группе А, заработав свои первые 3 очка. Катар остается командой без набранных баллов.

Статистика матча Катар - Сенегал 2-го тура ЧМ-2022

Катар - Сенегал 1:3
Голы: Мунтари, 78 - Диа, 41, Дьедиу, 48, Дьенг, 84.

Владение мячом: 45% - 55%
Удары: 10 - 12
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 7 - 12
Атаки: 86 - 115

Катар: Баршам - Мохаммад, Мигел (Ваад, 83), Хухи, Хассан, Ахмед (Тарек, 83) - Будиаф (Хатем, 69), Мадибо, Аль-Хайдос (Мунтари, 74) - Али, Афиф.

Сенегал: Э. Менди - Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Сиссе, 78) - И. Сарр (Ндиае, 74), Н. Менди (П. Сарр, 78), И. Гуйе, Диатта (Сисс, 64) - Диа, Дьедиу (Дьенг, 74).

Предупреждения: Мохаммад, Ахмед, Мадибо - Диа, Якобс, Сисс.

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