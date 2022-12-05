Матч Бразилия – Швейцария стал поводом для развода легендарного футболиста

В прошлом месяце легендарный форвард Интера и сборной Бразилии Адриано женился на парикмахере Микаэле.

Но через 24 дня пара развелась, а причиной можно назвать матч чемпионата мира.

Как сообщает издание Globo Extra, экс-футболист отправился к своим друзьям на просмотр поединка Бразилии против Швейцарии и не возвращался домой целых два дня.

При этом, в то же время пара запланировала вечеринку в честь женитьбы для небольшого круга семьи и друзей, которая не состоялась из-за отсутствия Адриано.

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После возвращения между парой произошла громкая ссора, а девушка отказалась простить такие действия мужчине.