Аргентина - Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13.12.2022

Команды встретятся в 1/2 финала ЧМ-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В рамках чемпионата мира 2022 года в Катаре состоится самый интересный поединок полуфинальной стадии турнира - Аргентина встретится с Хорватией.

Матч пройдет во вторник, 13 декабря, на стадионе Лусаил в Дохе. Начало встречи - 21:00 по киевскому времени.

Победитель противостояния получит путевку в финал турнира, а проигравший отправится в поединок за третье место. Во втором полуфинале турнира сыграют сборные Франции и Марокко.

Коэффициенты и ставки на матч 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия

Оба коллектива подходят к данному матчу в разных статусах. Южноамериканцы с небольшими проблемами прошли групповой этап, где сыграли с Саудовской Аравией (1:2), Мексикой (0:2) и Польшей (0:2). В 1/8 аргентинцы расправились с Австралией (2:1), а затем обыграли Нидерланды (2:2, 4:3 по пенальти).

В свою очередь, Хорватия со второй строчки пробилась в плей-офф, пропустив вперед лишь Марокко. На стадии группового этапа команда сыграла вничью с Марокко (0:0), обыграла Канаду (4:1) и вновь сыграли в нулевую ничью уже с Бельгией. На стадии 1/4 финала хорваты одолели Японию лишь после серии послематчевых пенальти (1:1, 3:1), а в четвертьфинале выбили Бразилию (1:1, 4:2).

Букмекеры в данной игре выделяют явного фаворита на победу. Аргентина идет фаворитом, а хорваты идут андердогами.

Прогноз букмекеров на матч Аргентина - Хорватия

победа Бразилии - 1,82;

ничья - 3,45;

победа Хорватии - 5,40.

По мнению букмекеров, не стоит ожидать, что обе команды порадуют болельщиков забитыми голами. На исход "обе забьют - да" можно поставить с коэффициентом 2,23, в то время как исход "обе забьют - нет" имеет коэффициент 1,69.

Букмекеры считают, что аргентинцы имеют больше шансов на проход в следующею стадию - 1,38. Что касается хорватов, то их шансы меньше - 3,20.

Статистика противостояния Аргентина и Хорватия

Всего же Аргентина и Хорватия сыграли между собой пять матчей. В итоге команды имеют по две победы, и лишь однажды была сыграна ничья.

Аргентина - Хорватия

2 Победы 2

1 Ничьи 1

5 Голы 7

Последняя официальная игра двух сборных состоялась 21 июня 2018 года. Тогда хорваты одолели своего соперника со счетом 3:0 в рамках группового этапа чемпионата мира в 2018 году.