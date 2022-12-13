Аргентина - Хорватия: онлайн трансляция матча 13.12.2022 чемпионата мира

Сборные встретятся в полуфинальном матче чемпионата мира-2022. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины сыграет с Хорватией в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 в Катаре.

Победитель этого противостояния выйдет в финал мирового первенства, а его соперник определится днем позже по итогам второго поединка 1/2 финала турнира между Францией и Марокко. Проигравший будет довольствоваться матчем за третье место.

Матч будет сыгран в Лусаиле на Международном стадионе. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Аргентина - Хорватия

Трансляция матча будет доступна в этой новости 13 декабря и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 21:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине полуфинальный поединок ЧМ-2022 между Аргентиной и Хорватией в прямом эфире будет показан на платформе MEGOGO, и еще это противостояние можно будет увидеть на каналах Суспільного. В приложении Дія также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира.

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Сборная Аргентины на старте группового раунда ЧМ-2022 потерпела сенсационное поражение от Саудовской Аравии (1:2), но потом одержала победы над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0), заняв первое место в квартете. В 1/8 финала турнира аргентинцы одолели Австралию (2:1), а в четвертьфинале в серии послематчевых пенальти прошли Нидерланды (2:2, 4:3 пен.).

Сборная Хорватии вышла в плей-офф ЧМ-2022 со второго места в группе, два матча которой с Марокко (0:0) и Бельгией (0:0) завершила вничью, а также разгромила Канаду (4:1). В первом раунде плей-офф турнира хорваты в серии пенальти победили Японию (1:1, 3:1 пен.), а в четвертьфинале, также завершившемся ударами с одиннадцатиметровой отметки, обыграли Бразилию (1:1, 4:2 пен.).

Сборные Аргентины и Хорватии в последний раз встречались между собой на групповом этапе ЧМ-2018, и тот матч завершился разгромной победой европейской команды со счетом 3:0. Еще одна встреча на мировых первенствах и также в группе датирована 1998 годом. Тогда успех праздновали южноамериканцы - 1:0. Кроме того, аргентинцы и хорваты за свою историю провели между собой три товарищеских матча, в которых обменялись победами (3:2 в пользу Хорватии в 2006 году и 2:1 в пользу Аргентины в 2014 году) и одну встречу завершили безголевой ничьей (0:0 в 1994 году).