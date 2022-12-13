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Реднапп: Модрич - снова лучший футболист турнира

Бывший тренер не устает хвалить хорвата.
Вчера, 21:04
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Гарри Реднапп поделился своими воспоминаниями о Луке Модриче и заявил, что хорват - настоящий гений и снова лучший игрок мундиаля в интервью TalkSport.

«Лука – футбольный гений и прекрасный, прекрасный человек. С ним не было проблем ни минуты. Он каждый день усердно тренировался, семейный человек. Потрясающий футболист и потрясающий человек.

В Тоттенхэме я поставил его в центр полузащиты, и тогда люди говорили мне: "Он не сможет там играть, он недостаточно силен, он и 10 минут не протянет". Но какой Лука игрок!

На мой взгляд, он лучший футболист турнира – снова», – заявил экс-тренер Тоттенхэма.

Напомним, 13 декабря сборная Хорватии сыграет против сборной Аргентины в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре. Следить за матчем онлайн вы можете на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Хорватии Лука Модрич

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