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Хоккей

Украина из-за поражения Словении не смогла выйти в дивизион 1А молодежного ЧМ по хоккею

Наша сборная провела хороший турнир, но данный поединок помешал им повыситься в классе.
Вчера, 23:27
ФХУ/fhu.com.ua/
ФХУ/fhu.com.ua/

В рамках последнего матча молодежного чемпионата мира по хоккею в дивизионе 1B Украина встретилась с Словенией.

Обе команды подошли к матчу с четырьмя победами в предыдущих четырех играх, однако наша сборная добыла один из триумфов в дополнительное время в то время, как словенцы все 4 раза побеждали в основное.

Именно соперники "желто-голубых" и открыли счет в матче. Филип Ситар забросил единственную шайбу в первом периоде.

Во втором сильнее были наши соотечественники, забросив сразу три шайбы. Отличились Шамардин, Сидоренко и Симчук. Словенцы ограничились двумя взятиями ворот в исполнении Црнкича и Севера.

Однако, в финальном периоде Словения забросила еще дважды усилиями упомянутого уже Ситара и Спари Лебена, а Украина не смогла ответить своими шайбами.

Таким образом, именно коллектив Йозефа Петхо прошел в дивизион 1А и сыграет там на следующем турнире. Отметим, что в рамках этого молодежного ЧМ соревнования в дивизионе 1А начнутся с 26 декабря и продлятся до 5 января в шведском Гетеборге.

Украина U-20 - Cловения U-20 3:5

Голы: Шамардин, 22, Сидоренко, 34, Симчук, 38 - Ситар, 12, 41,  Црнкич, 21, Север, 39, Спари Лебен, 44

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина словения

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