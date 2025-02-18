Турнир четырех наций: Швеция неожиданно обыграла сборную США, Канада одолела сборную Финляндии

Шведская сборная одержала волевую победу над американцами. На гол Крайдера на добивании "Тре Крунур" ответили шайбами ​​Нюквиста и Братта еще в первом периоде. Однако даже победы скандинавам не хватило для выхода в финал.

Зато сборная Канады едва не упустила победу над Финляндией. "Кленовые листья" шокировали Суоми в первой 20-минутке, когда отличились Макдэвид, Маккиннон и Пойнт. Во втором периоде еще одну шайбу добавил Маккиннон. Однако под занавес основного времени Линделл и Гранлунд (дважды) сократили отставание. Гол Кросби в пустые ворота поставил точку.

США - Швеция - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

1:0 - 1" Крайдер (Айкел, Веренски)

1:1 - 13" Нюквист (Арвидссон, Карлссон)

1:2 - 19" Братт (В. Нюландер)

Финляндия - Канада - 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

0:1 - 4" Макдэвид

0:2 - 5" Маккиннон (Хэйгл, Райнхарт)

0:3 - 13" Пойнт (Макдэвид, Сэнхайм)

0:4 - 25" Маккиннон (Райнхарт, Кросби)

1:4 - 53" Линделл (Лехконен)

2:4 - 58" Гранлунд (Лайне)

3:4 - 58" Гранлунд (Ахо, Барков)

3:5 - 59" Кросби (Райнхарт)

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