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Хоккей

Турнир четырех наций: Швеция неожиданно обыграла сборную США, Канада одолела сборную Финляндии

Однокруговой турнир международных соревнований завершился сенсацией.
Сегодня, 07:29
Эрик Карлссон / Getty Images
Эрик Карлссон / Getty Images

Шведская сборная одержала волевую победу над американцами. На гол Крайдера на добивании "Тре Крунур" ответили шайбами ​​Нюквиста и Братта еще в первом периоде. Однако даже победы скандинавам не хватило для выхода в финал.

Зато сборная Канады едва не упустила победу над Финляндией. "Кленовые листья" шокировали Суоми в первой 20-минутке, когда отличились Макдэвид, Маккиннон и Пойнт. Во втором периоде еще одну шайбу добавил Маккиннон. Однако под занавес основного времени Линделл и Гранлунд (дважды) сократили отставание. Гол Кросби в пустые ворота поставил точку.

США - Швеция - 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)

1:0 - 1" Крайдер (Айкел, Веренски)
1:1 - 13" Нюквист (Арвидссон, Карлссон)
1:2 - 19" Братт (В. Нюландер)

Финляндия - Канада - 3:5 (0:3, 0:1, 3:1)

0:1 - 4" Макдэвид
0:2 - 5" Маккиннон (Хэйгл, Райнхарт)
0:3 - 13" Пойнт (Макдэвид, Сэнхайм)
0:4 - 25" Маккиннон (Райнхарт, Кросби)
1:4 - 53" Линделл (Лехконен)
2:4 - 58" Гранлунд (Лайне)
3:4 - 58" Гранлунд (Ахо, Барков)
3:5 - 59" Кросби (Райнхарт)

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