НХЛ: Оттава и Бостон накидали 12 шайб, Сан-Хосе потерпел пятое поражение подряд

В ночь на среду, 19 октября, состоялось сразу восемь матчей Национальной хоккейной лиги. Оттава и Бостон выдали самый результативный поединок игрового дня, на двоих забросив двенадцать шайб. Айлендерс обыграли Сан-Хосе, нанеся "акулам" пятое поражение подряд - Шаркс проиграли все матчи на старте сезона.

Тампа-Бэй – Филадельфия – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

1:0 – 22 Стэмкос (Кучеров, Наместников)

2:0 – 25 Стэмкос (Хедман, Кучеров)

2:1 – 31 Лоутон (Фрост, Замула)

2:2 – 42 ван Римсдайк (Деанджело, Хэйс)

2:3 – 53 Кэйтс

Оттава – Бостон – 7:5 (3:1, 3:4, 1:0)

1:0 – 2 Жиру (Норрис, Дебринкат)

2:0 – 4 Ткачак (Зуб, Штюцле)

3:0 – 14 Батерсон (Штюцле, Ткачак)

3:1 – 18 Бержерон (Дебраск, Пастрняк)

3:2 – 22 Крейчи (Пастрняк, Бержерон)

3:3 – 22 Грир (Койл)

4:3 – 32 Пинто (Мотт, Жозеф)

5:3 – 35 Штюцле (Ткачак, Батерсон)

6:3 – 37 Кастелик (Уотсон)

6:4 – 39 Фолиньо (Лауко)

6:5 – 40 Пастрняк (Бержерон, Дебраск)

7:5 – 50 Зуб (Бреннстрем, Батерсон)

Нью-Джерси – Анахайм – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

0:1 – 8 Сильверберг (Лундстрем)

0:2 – 14 Сильверберг (Фаулер, Мактавиш)

1:2 – 25 Палат (Хьюз, Грейвс)

2:2 – 35 Хишир (Зигентхалер, Братт)

3:2 – 42 Хэмилтон (Хишир, Братт)

4:2 – 53 Мерсер (Хьюз, Шарангович)

Коламбус – Ванкувер – 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)

0:1 – 8 Хорват (Экман-Ларссон, Петтерссон)

0:2 – 12 Петтерссон (Хегландер, Подколзин)

1:2 – 36 Дэнфорт (Чинахов, Гавриков)

2:2 – 47 Веренски (Годро, Дженнер)

2:3 – 48 Хорват (Хьюз, Пулмэн)

3:3 – 50 Годро (Ворачек, Дженнер)

4:3 – 64 Гавриков (Ворачек, Чинахов)

Айлендерс – Сан-Хосе – 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

0:1 – 13 Штурм (Мегна, Свечников)

1:1 – 31 Ли (Нелсон, Пелек)

2:1 – 35 Паризе (Пажо, Добсон)

2:2 – 38 Свечников (Беннинг)

3:2 – 40 Вальстром (Нелсон)

4:2 – 46 Вальстром (Добсон)

5:2 – 58 Клаттербак (Пелек, Мартин)

Эдмонтон – Баффало – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

0:1 – 5 Далин (Миттлстадт)

1:1 – 5 Нерс (Сиси, Драйзайтль)

1:2 – 22 Томпсон (Скиннер)

1:3 – 26 Петерка (Хиностроза)

2:3 – 59 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид)

2:4 – 60 Так (Козенс)

Калгари – Вегас – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 4 Каррье (Руа, Уайтклауд)

0:2 – 16 Хауден (Стоун, Макнэбб)

1:2 – 31 Линдхольм (Кадри, Юбердо)

2:2 – 34 Тоффоли (Юбердо, Андерссон)

3:2 – 56 Баклунд (Уигар, Колман)

Нэшвилл – Лос-Анджелес – 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 0:1)

1:0 – 2 Глэсс (Макдона, Гранлунд)

1:1 – 25 Виларди (Дурзи, Калиев)

2:1 – 29 Форсберг (Дюшен, Гранлунд)

3:1 – 40 Жанно (Сиссонс)

3:2 – 54 Рой (Лемье)

3:3 – 58 Рой (Байфилд, Виларди)