НХЛ: Оттава и Бостон накидали 12 шайб, Сан-Хосе потерпел пятое поражение подряд
В ночь на среду, 19 октября, состоялось сразу восемь матчей Национальной хоккейной лиги. Оттава и Бостон выдали самый результативный поединок игрового дня, на двоих забросив двенадцать шайб. Айлендерс обыграли Сан-Хосе, нанеся "акулам" пятое поражение подряд - Шаркс проиграли все матчи на старте сезона.
Тампа-Бэй – Филадельфия – 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
1:0 – 22 Стэмкос (Кучеров, Наместников)
2:0 – 25 Стэмкос (Хедман, Кучеров)
2:1 – 31 Лоутон (Фрост, Замула)
2:2 – 42 ван Римсдайк (Деанджело, Хэйс)
2:3 – 53 Кэйтс
Оттава – Бостон – 7:5 (3:1, 3:4, 1:0)
1:0 – 2 Жиру (Норрис, Дебринкат)
2:0 – 4 Ткачак (Зуб, Штюцле)
3:0 – 14 Батерсон (Штюцле, Ткачак)
3:1 – 18 Бержерон (Дебраск, Пастрняк)
3:2 – 22 Крейчи (Пастрняк, Бержерон)
3:3 – 22 Грир (Койл)
4:3 – 32 Пинто (Мотт, Жозеф)
5:3 – 35 Штюцле (Ткачак, Батерсон)
6:3 – 37 Кастелик (Уотсон)
6:4 – 39 Фолиньо (Лауко)
6:5 – 40 Пастрняк (Бержерон, Дебраск)
7:5 – 50 Зуб (Бреннстрем, Батерсон)
Нью-Джерси – Анахайм – 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
0:1 – 8 Сильверберг (Лундстрем)
0:2 – 14 Сильверберг (Фаулер, Мактавиш)
1:2 – 25 Палат (Хьюз, Грейвс)
2:2 – 35 Хишир (Зигентхалер, Братт)
3:2 – 42 Хэмилтон (Хишир, Братт)
4:2 – 53 Мерсер (Хьюз, Шарангович)
Коламбус – Ванкувер – 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0)
0:1 – 8 Хорват (Экман-Ларссон, Петтерссон)
0:2 – 12 Петтерссон (Хегландер, Подколзин)
1:2 – 36 Дэнфорт (Чинахов, Гавриков)
2:2 – 47 Веренски (Годро, Дженнер)
2:3 – 48 Хорват (Хьюз, Пулмэн)
3:3 – 50 Годро (Ворачек, Дженнер)
4:3 – 64 Гавриков (Ворачек, Чинахов)
Айлендерс – Сан-Хосе – 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
0:1 – 13 Штурм (Мегна, Свечников)
1:1 – 31 Ли (Нелсон, Пелек)
2:1 – 35 Паризе (Пажо, Добсон)
2:2 – 38 Свечников (Беннинг)
3:2 – 40 Вальстром (Нелсон)
4:2 – 46 Вальстром (Добсон)
5:2 – 58 Клаттербак (Пелек, Мартин)
Эдмонтон – Баффало – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
0:1 – 5 Далин (Миттлстадт)
1:1 – 5 Нерс (Сиси, Драйзайтль)
1:2 – 22 Томпсон (Скиннер)
1:3 – 26 Петерка (Хиностроза)
2:3 – 59 Нюджент-Хопкинс (Макдэвид)
2:4 – 60 Так (Козенс)
Калгари – Вегас – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
0:1 – 4 Каррье (Руа, Уайтклауд)
0:2 – 16 Хауден (Стоун, Макнэбб)
1:2 – 31 Линдхольм (Кадри, Юбердо)
2:2 – 34 Тоффоли (Юбердо, Андерссон)
3:2 – 56 Баклунд (Уигар, Колман)
Нэшвилл – Лос-Анджелес – 3:4 (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, по буллитам - 0:1)
1:0 – 2 Глэсс (Макдона, Гранлунд)
1:1 – 25 Виларди (Дурзи, Калиев)
2:1 – 29 Форсберг (Дюшен, Гранлунд)
3:1 – 40 Жанно (Сиссонс)
3:2 – 54 Рой (Лемье)
3:3 – 58 Рой (Байфилд, Виларди)