НХЛ: Колорадо и Каролина одержали очередные победы
В Национальной хоккейной лиге прошло всего два матча: Каролина на своем льду справилась с Баффало, а Колорадо и Коламбус сыграли в Тампере (Финляндия).
Колорадо – Коламбус – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
1:0 – 2 О'Коннор (Джонсон, Ньюхук)
2:0 – 13 Комфер (Жирар, Тейвс)
3:0 – 22 Рантанен (Маккиннон, Родригес)
3:1 – 22 Ворачек (Веренски, Лайне)
3:2 – 28 Лайне (Дженнер, Годро)
3:3 – 43 Курали (Робинсон, Фоуди)
4:3 – 49 Рантанен (Маккиннон, Макар)
5:3 – 51 Макар (Рантанен, Маккиннон)
6:3 – 59 Рантанен (Тейвс, Маккиннон)
Каролина – Баффало – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)
0:1 – 2 Брайсон (Козенс)
1:1 – 9 Ахо (Джарвис, Терявяйнен)
1:2 – 11 Олофссон (Клэг, Куинн)
2:2 – 13 Ахо (Свечников, Нечас)
3:2 – 25 Нечас (Ахо)
4:2 – 50 Котканиеми (Свечников, Нечас)
5:2 – 58 Ахо (Джарвис, Терявяйнен)
5:3 – 61 Далин (Куинн, Петерка)