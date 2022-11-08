Голивудский актер прокоментировал слухи о приобретении Оттавы

Актер Раян Рейнольдс высказался о возможности приобрести Оттаву Сенаторс

По словам Рейнольдса, он не потянет покупку такого серьезного актива в одиночку.

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"Я стараюсь купить Оттаву. Но это очень дорого, поэтому мне нужен партнер с очень глубокими карманами. Это называется консорциум, когда вы формируете группу, чтобы купить организацию".

Такой причудливый способ сказать: "Мне нужны богатые мамочка или папаша".

Если с клубом не получится, могу купить американского сенатора. Это любой может себе позволить. Рексхем поглотил половину моей жизни, а вторую половину могут занять Сенаторс", – сказал актер.

На данный момент Сенаторс 15 место из 16 в восточной конференции НХЛ.