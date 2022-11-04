Клуб НХЛ объявил о начале процедуры по смене владельца

Команда национальной хоккейной лиги (НХЛ) Оттава Сенаторс в ближайшее время сменит владельца.

Пресс-служба клуба выпустила пресс-релиз, в котором заявляется, что соответствующая процедура уже была начата.

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Условием продажи "сенаторов" является обязательство не перемещать франшизу в другой город. Стоимость всех активов клуба - 655 млн долларов.

В американских и канадских СМИ сообщают, что в покупке Оттавы заинтересован голивудский актер Райан Рейнольдс, уже владеющий ФК Рексхэм из пятого дивизиона Англии.