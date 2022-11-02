НХЛ: Вегас одолел Вашингтон, Бостон вырвал победу над Питтсбургом
Во вторник, 1 ноября, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны 12 матчей.
Вашингтон – Вегас – 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 4 Юханссон (Овечкин, Строум), 1:1 – 19 Айкел (Пьетранжело, Стивенсон), 2:1 – 22 ван Римсдайк (Строум), 2:2 – 55 Каррье (Пьетранжело, Карлссон), 2:3 – 62 Теодор (Пьетранжело, Айкел)
Тампа-Бэй – Оттава – 4:3 (0:1, 1:1, 3:1)
Шайбы: 0:1 – 6 Гэмбрелл, 1:1 – 24 Сергачев (Кучеров, Стэмкос), 1:2 – 33 Жозеф, 2:2 – 52 Киллорн (Пол, Стэмкос), 2:3 – 52 Жиру (Ткачак), 3:3 – 53 Пойнт (Коул, Кучеров), 4:3 – 58 Кучеров (Пойнт, Сергачев)
Рейнджерс – Филадельфия – 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайба: 1:0 – 65 Крайдер (Зибанежад)
Питтсбург – Бостон – 5:6 (1:2, 4:1, 0:2, 0:1)
Шайбы: 1:0 – 2 Кросби, 1:1 – 6 Койл (Грир, Фредерик), 1:2 – 14 Лауко (Фолиньо), 2:2 – 22 Малкин (Макгинн, Жозеф), 3:2 – 29 Арчибальд (Рутта, Макгинн), 4:2 – 32 Раст (Генцел, Думулин), 5:2 – 32 Ракелль (Малкин, Цукер), 5:3 – 34 Маршанд (Дебраск, Линдхольм), 5:4 – 52 Заха (Карло, Линдхольм), 5:5 – 59 Холл (Линдхольм, Пастрняк), 5:6 – 64 Линдхольм (Бержерон)
Миннесота – Монреаль – 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 22 Шоу (Эрикссон Эк), 2:0 – 24 Капризов (Эрикссон Эк, Болди), 3:0 – 35 Капризов (Джост, Росси), 3:1 – 54 Сузуки (Уайдман, Дак), 4:1 – 57 Болди (Сперджен, Дьюар)
Даллас – Лос-Анджелес – 5:2 (1:0, 4:2, 0:0)
Шайбы: 1:0 – 7 Хинтц (Робертсон, Бенн), 1:1 – 26 Фиала (Даути, Грундстрем), 2:1 – 30 Робертсон (Хинтц, Хейсканен), 3:1 – 31 Сегин (Хейсканен, Гурьянов), 4:1 – 31 Хинтц, 4:2 – 35 Калиев (Дано, Арвидссон), 5:2 – 39 Павелски (Робертсон, Бенн)
Чикаго – Айлендерс – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Шайбы: 0:1 – 18 Ли (Палмиери, Нелсон), 0:2 – 48 Нелсон (Джонстон), 1:2 – 51 Тэйвс (Кэйн, Джонс), 1:3 – 60 Паризе (Бэйли)
Эдмонтон – Нэшвилл – 7:4 (4:1, 1:1, 2:2)
Шайбы: 0:1 – 2 Экхольм (Гранлунд, Дюшен), 1:1 – 5 Кэйн (Нерс, Драйзайтль), 2:1 – 8 Кэйн (Ямамото, Драйзайтль), 3:1 – 8 Макдэвид (Бушар, Хайман), 4:1 – 16 Райан (Шор, Бэрри), 5:1 – 28 Макдэвид (Драйзайтль), 5:2 – 30 Джохансен (Форсберг, Йоси), 5:3 – 45 Форсберг (Гранлунд, Дюшен), 6:3 – 49 Драйзайтль (Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 6:4 – 58 Нидеррайтер (Форсберг, Йоси), 7:4 – 59 Кэйн (Макдэвид, Драйзайтль)
Калгари – Сиэтл – 4:5 (0:1, 2:1, 2:3)
Шайбы: 0:1 – 15 Соуси (Бьоркстранн, Бураковски), 1:1 – 27 Задоров (Линдхольм, Тоффоли), 2:1 – 29 Кадри (Танев, Уигар), 2:2 – 34 Гики (Олексяк), 3:2 – 42 Тоффоли (Линдхольм), 4:2 – 42 Льюис (Ричи), 4:3 – 49 Спронг (Бьоркстранн, Веннберг), 4:4 – 52 Гурде, 4:5 – 54 Бенирс (Эберле)
Ванкувер – Нью-Джерси – 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Шайбы: 0:1 – 5 Хишир (Хьюз, Братт), 0:2 – 19 Маклауд (Бастиан, Вуд), 0:3 – 30 Мерсер (Шарангович), 0:4 – 32 Шарангович (Марино, Боквист), 1:4 – 37 Хорват (Хьюз, Миллер), 2:4 – 58 Хорват (Петтерссон, Миллер), 2:5 – 59 Хьюз (Татар)
Аризона – Флорида – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Шайбы: 0:1 – 29 Уайт (Беннетт, Махура), 1:1 – 34 Крауз (Гюнтер, Маччелли), 2:1 – 49 Ричи (Мозер, Келлер), 3:1 – 59 Келлер (Немет, Фишер)
Сан-Хосе – Анахайм – 5:6 (2:3, 2:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: 0:1 – 6 Хенрик (Шаттенкирк), 1:1 – 7 Карлссон (Гертл, Свечников), 2:1 – 7 Карлссон (Штурм, Мегна), 2:2 – 11 Ватрано (Сильверберг, Лундстрем), 2:3 – 20 Хенрик (Шаттенкирк, Зеграс), 3:3 – 24 Майер (Карлссон, Барабанов), 3:4 – 36 Строум (Терри, Клингберг), 4:4 – 36 Майер (), 4:5 – 52 Комтуа (Болье, Терри), 5:5 – 58 Карлссон (Гертл, Барабанов)