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Хоккей

НХЛ: Коламбус и Нэшвилл с одинаковым счетом разгромили своих оппонентов

Представляем вашему вниманию результаты и обзоры прошедших хоккейных поединков.
Сегодня, 07:56
Айлендерс - Нэшвилл / Getty Images
Айлендерс - Нэшвилл / Getty Images

В отличие от НБА минувшей ночью прошло не так уж и много матчей Национальной хоккейной лиги - всего три.

При этом была игра, где победитель достаточно быстро оказался известен, а были и те, где интрига держалась до самого конца, в одном случае даже до овертайма.

Рейнджерс – Оттава – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

1:0 – 11 Кравцов (Фокс, Панарин)
1:1 – 33 Штюцле (Дебринкат, Ткачак)
2:1 – 47 Зибанежад (Шнайдер, Крайдер)
2:2 – 60 Ткачак (Шабо)
2:3 – 65 Ткачак (Шабо)

Айлендерс – Нэшвилл – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – 15 Форсберг (Йоси, Дюшен)
0:2 – 29 Йоси (Дюшен, Форсберг)
1:2 – 52 Барзэл (Нелсон)
1:3 – 59 Дюшен ()
1:4 – 60 Гранлунд (Экхольм)

Виннипег – Коламбус – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

0:1 – 7 Лайне (Годро)
0:2 – 11 Гадбрэнсон (Джонсон, Рословик)
0:3 – 24 Лайне (Годро, Дженнер)
0:4 – 33 Нюквист (Гавриков, Годро)
1:4 – 56 Дюбуа (Уилер, Перфетти)


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