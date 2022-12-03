НХЛ: Коламбус и Нэшвилл с одинаковым счетом разгромили своих оппонентов

В отличие от НБА минувшей ночью прошло не так уж и много матчей Национальной хоккейной лиги - всего три.

При этом была игра, где победитель достаточно быстро оказался известен, а были и те, где интрига держалась до самого конца, в одном случае даже до овертайма.

Рейнджерс – Оттава – 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

1:0 – 11 Кравцов (Фокс, Панарин)

1:1 – 33 Штюцле (Дебринкат, Ткачак)

2:1 – 47 Зибанежад (Шнайдер, Крайдер)

2:2 – 60 Ткачак (Шабо)

2:3 – 65 Ткачак (Шабо)

Айлендерс – Нэшвилл – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

0:1 – 15 Форсберг (Йоси, Дюшен)

0:2 – 29 Йоси (Дюшен, Форсберг)

1:2 – 52 Барзэл (Нелсон)

1:3 – 59 Дюшен ()

1:4 – 60 Гранлунд (Экхольм)

Виннипег – Коламбус – 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

0:1 – 7 Лайне (Годро)

0:2 – 11 Гадбрэнсон (Джонсон, Рословик)

0:3 – 24 Лайне (Годро, Дженнер)

0:4 – 33 Нюквист (Гавриков, Годро)

1:4 – 56 Дюбуа (Уилер, Перфетти)