НХЛ: Вегас по буллитам обыграл Бостон, Ванкувер в овертайме оказался сильнее Монреаля

Ночью вторника, 6 декабря, в Национальной хоккейной лиге прошло шесть матчей.

Лидер Западной конференции Вегас в серии послематчевых буллитов победил лидера Восточной конференции Бостон. Аутсайдер Востока Филадельфия на своем льду неожиданно справилась с Колорадо, а Ванкувер выдал камбек с 0:4 в игре против Монреаля и вырвал победу в овертайме.

Бостон – Вегас – 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)

0:1 – 2 Коттер (Теодор, Карлссон)

0:2 – 6 Маршессо ()

0:3 – 22 Коттер (Теодор, Стоун)

1:3 – 34 Маршанд (Карло, Бержерон)

2:3 – 40 Пастрняк (Линдхольм, Макэвой)

3:3 – 44 Холл (Маршанд)

Рейнджерс – Сент-Луис – 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

1:0 – 18 Шнайдер (Готье)

1:1 – 19 Бучневич (Томас, Ледди)

2:1 – 20 Фокс (Трочек, Панарин)

3:1 – 22 Трочек (Труба, Панарин)

3:2 – 22 Тарасенко ()

3:3 – 32 Кайру (Барбашев, Фолк)

3:4 – 33 О′Райлли (Кайру, Шенн)

4:4 – 45 Миллер (Лафреньер)

5:4 – 49 Лафреньер (Зибанежад)

6:4 – 55 Крайдер ()

Филадельфия – Колорадо – 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)

0:1 – 4 Ньюхук (Маккиннон, Макар)

1:1 – 8 Сэнхайм (Макьюэн, Лоутон)

2:1 – 19 Лачински (Браун, Фараби)

3:1 – 24 Деанджело (Хэйс, Фрост)

4:1 – 50 Типпет (Проворов, Лоутон)

4:2 – 58 Рантанен (Джонсон)

4:3 – 59 Ньюхук (Тэйвс, Комфер)

5:3 – 60 Конекны (Сэнхайм, Хэйс)

Эдмонтон – Вашингтон – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)

1:0 – 22 Кулак (Нюджент-Хопкинс)

1:1 – 28 Эллер (Милано)

2:1 – 36 Макдэвид ()

2:2 – 37 Оши (Кузнецов, Строум)

2:3 – 48 Дауд (Дженсен, Протас)

Калгари – Аризона – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

1:0 – 15 Дюбе (Кадри, Танев)

2:0 – 18 Линдхольм (Юбердо, Кадри)

2:1 – 34 Гостисбеер (Чикран, Маччелли)

2:2 – 46 Чикран (Гостисбеер, Келлер)

3:2 – 56 Кадри (Юбердо, Тоффоли)

Ванкувер – Монреаль – 7:6 ОТ (0:4, 2:0, 4:2, 1:0)

0:1 – 8 Кофилд (Харрис)

0:2 – 13 Сузуки (Гуле)

0:3 – 15 Монахан (Мэтисон, Сузуки)

0:4 – 17 Пеццетта (Эванс, Харрис)

1:4 – 37 Гарланд (Кузьменко)

2:4 – 39 Михеев (Босер, Петтерссон)

3:4 – 45 Хорват (Стиллман, Хегландер)

4:4 – 46 Михеев (Стиллман, Петтерссон)

5:4 – 49 Студника ()

5:5 – 56 Дворак (Армия, Дадонов)

5:6 – 58 Андерсон ()

6:6 – 59 Кузьменко (Хьюз, Миллер)

7:6 – 62 Петтерссон ()