НХЛ: Вегас по буллитам обыграл Бостон, Ванкувер в овертайме оказался сильнее Монреаля
Ночью вторника, 6 декабря, в Национальной хоккейной лиге прошло шесть матчей.
Лидер Западной конференции Вегас в серии послематчевых буллитов победил лидера Восточной конференции Бостон. Аутсайдер Востока Филадельфия на своем льду неожиданно справилась с Колорадо, а Ванкувер выдал камбек с 0:4 в игре против Монреаля и вырвал победу в овертайме.
Бостон – Вегас – 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
0:1 – 2 Коттер (Теодор, Карлссон)
0:2 – 6 Маршессо ()
0:3 – 22 Коттер (Теодор, Стоун)
1:3 – 34 Маршанд (Карло, Бержерон)
2:3 – 40 Пастрняк (Линдхольм, Макэвой)
3:3 – 44 Холл (Маршанд)
Рейнджерс – Сент-Луис – 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)
1:0 – 18 Шнайдер (Готье)
1:1 – 19 Бучневич (Томас, Ледди)
2:1 – 20 Фокс (Трочек, Панарин)
3:1 – 22 Трочек (Труба, Панарин)
3:2 – 22 Тарасенко ()
3:3 – 32 Кайру (Барбашев, Фолк)
3:4 – 33 О′Райлли (Кайру, Шенн)
4:4 – 45 Миллер (Лафреньер)
5:4 – 49 Лафреньер (Зибанежад)
6:4 – 55 Крайдер ()
Филадельфия – Колорадо – 5:3 (2:1, 1:0, 2:2)
0:1 – 4 Ньюхук (Маккиннон, Макар)
1:1 – 8 Сэнхайм (Макьюэн, Лоутон)
2:1 – 19 Лачински (Браун, Фараби)
3:1 – 24 Деанджело (Хэйс, Фрост)
4:1 – 50 Типпет (Проворов, Лоутон)
4:2 – 58 Рантанен (Джонсон)
4:3 – 59 Ньюхук (Тэйвс, Комфер)
5:3 – 60 Конекны (Сэнхайм, Хэйс)
Эдмонтон – Вашингтон – 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
1:0 – 22 Кулак (Нюджент-Хопкинс)
1:1 – 28 Эллер (Милано)
2:1 – 36 Макдэвид ()
2:2 – 37 Оши (Кузнецов, Строум)
2:3 – 48 Дауд (Дженсен, Протас)
Калгари – Аризона – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)
1:0 – 15 Дюбе (Кадри, Танев)
2:0 – 18 Линдхольм (Юбердо, Кадри)
2:1 – 34 Гостисбеер (Чикран, Маччелли)
2:2 – 46 Чикран (Гостисбеер, Келлер)
3:2 – 56 Кадри (Юбердо, Тоффоли)
Ванкувер – Монреаль – 7:6 ОТ (0:4, 2:0, 4:2, 1:0)
0:1 – 8 Кофилд (Харрис)
0:2 – 13 Сузуки (Гуле)
0:3 – 15 Монахан (Мэтисон, Сузуки)
0:4 – 17 Пеццетта (Эванс, Харрис)
1:4 – 37 Гарланд (Кузьменко)
2:4 – 39 Михеев (Босер, Петтерссон)
3:4 – 45 Хорват (Стиллман, Хегландер)
4:4 – 46 Михеев (Стиллман, Петтерссон)
5:4 – 49 Студника ()
5:5 – 56 Дворак (Армия, Дадонов)
5:6 – 58 Андерсон ()
6:6 – 59 Кузьменко (Хьюз, Миллер)
7:6 – 62 Петтерссон ()