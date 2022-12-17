НХЛ: Аризона одолела Айлендерс, Чикаго уступил Миннесоте
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Миннесота – Чикаго – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Шайбы: 1:0 – 5 Зукарелло-Асен (Стил, Капризов), 2:0 – 29 Капризов (Стил, Зукарелло-Асен), 3:0 – 40 Зукарелло-Асен (Эрикссон Эк, Болди), 3:1 – 49 Тэйвс (Джонс, Кэйн), 4:1 – 58 Зукарелло-Асен (Сперджен, Капризов)
Калгари – Сент-Луис – 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Шайбы: 0:1 – 5 Барбашев (Томас), 1:1 – 17 Маккей (Линдхольм, Дюбе), 1:2 – 24 Кайру (Бучневич, Шенн), 1:3 – 44 Бучневич (Крюг, Шенн), 2:3 – 48 Маккей (Линдхольм, Дюбе), 2:4 – 50 Саад (), 2:5 – 51 Кайру (Барбашев, Томас)
Аризона – Айлендерс – 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Шайбы: 0:1 – 2 Ао (Бэйли, Нелсон), 0:2 – 14 Барзэл (Вальстром, Сало), 1:2 – 20 Гостисбеер (), 2:2 – 29 Келлер (Хэйтон, Шмалц), 3:2 – 30 Бьюгстэд (Маччелли, Браун), 3:3 – 38 Добсон (), 4:3 – 43 Бойд (Шмалц, Чикран), 5:3 – 55 Келлер (Чикран, Шмалц), 5:4 – 59 Бовилье (Вальстром, Ли)