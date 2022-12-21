НХЛ: Сан-Хосе уступил Калгари, Питтсбург оказался сильнее Рейнджерс
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Каролина – Нью-Джерси – 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 – 2 Котканиеми (де Хаан, Джарвис)
2:0 – 25 Дж.Стаал (Слэвин, Мартинук)
3:0 – 27 Терявяйнен (Фаст, Слэвин)
3:1 – 56 Хьюз (Братт, Смит)
4:1 – 57 Ноусен ()
Филадельфия – Коламбус – 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 14 Конекны (Лоутон)
1:1 – 26 Марченко (Робинсон, Кристиансен)
1:2 – 29 Джонсон (Лайне, Годро)
2:2 – 31 Фрост (ван Римсдайк, Йорк)
3:2 – 35 Типпет (Йорк, Фараби)
4:2 – 43 Конекны ()
4:3 – 52 Пик (Нюквист, Рословик)
5:3 – 59 Типпет ()
Питтсбург – Рейнджерс – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 – 2 Крайдер (Трочек)
1:1 – 35 Малкин (Кросби)
2:1 – 40 Раст (Цукер, Жозеф)
3:1 – 49 Кросби (Ракелль, Генцел)
3:2 – 51 Крайдер (Бродзински, Трочек)
Торонто – Тампа-Бэй – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Шайбы:
1:0 – 17 Бантинг (В. Нюландер)
2:0 – 22 Мэттьюс (Марнер, Сандин)
2:1 – 45 Наместников (Стэмкос)
3:1 – 59 Энгвалл (Джиордано, Кемпф)
4:1 – 60 В. Нюландер (Йернкрук)
Виннипег – Оттава – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 – 2 Стенлунд (Йонссон Фьяллби, Густафссон)
2:0 – 7 Моррисси (Коннор, Демело)
2:1 – 9 Батерсон (Дебринкат, Шабо)
3:1 – 20 Ганье (Дюбуа, Диллон)
4:1 – 22 Коннор (Демело, Моррисси)
5:1 – 35 Коннор (Йонссон Фьяллби, Дюбуа)
Сиэтл – Сент-Луис – 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Шайбы:
1:0 – 17 Донато (Гики, Ларссон)
2:0 – 31 Соуси (Веннберг, Борген)
3:0 – 37 Спронг (Танев, Гики)
4:0 – 40 Макканн ()
4:1 – 46 Парайко (Торопченко, Браун)
4:2 – 51 Бучневич (Шенн, Крюг)
5:2 – 56 Танев (Данн, Шварц)
Лос-Анджелес – Анахайм – 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 – 27 Даути (Кемпе, Копитар)
1:1 – 35 Ватрано (Сильверберг, Шаттенкирк)
2:1 – 40 Иафалло (Мур, Дано)
3:1 – 44 Арвидссон (Лизотт, Калиев)
4:1 – 51 Фиала ()
Сан-Хосе – Калгари – 3:7 (1:2, 1:1, 1:4)
Шайбы:
0:1 – 2 Тоффоли (Линдхольм, Дюбе)
0:2 – 2 Дюбе (Тоффоли, Линдхольм)
1:2 – 16 Штурм (Майер)
1:3 – 31 Льюис (Андерссон, Ружичка)
2:3 – 40 Барабанов (Ньето, Харрингтон)
3:3 – 44 Майер (Карлссон)
3:4 – 51 Кадри (Юбердо, Лучич)
3:5 – 57 Лучич (Юбердо)
3:6 – 59 Тоффоли (Линдхольм)
3:7 – 59 Кадри (Юбердо)