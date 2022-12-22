НХЛ: Детройт и Тампа-Бэй устроили голевую феерию, Аризона не устояла в игре с Вегасом
В ночь со среды на четверг состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Детройт – Тампа-Бэй – 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)
Шайбы:
0:1 – 2 Пойнт (Чернак, Кучеров)
1:1 – 16 Мяяття (Сутер)
1:2 – 19 Киллорн (Пербикс, Колтон)
2:2 – 20 Расмуссен (Сундквист, Чиарот)
3:2 – 32 Ларкин (Расмуссен, Перрон)
3:3 – 34 Колтон ()
4:3 – 44 Седерблум (Велено)
5:3 – 50 Ларкин (Расмуссен)
5:4 – 57 Кучеров (Стэмкос, Хедман)
6:4 – 58 Перрон (Ларкин)
7:4 – 60 Расмуссен (Перрон)
Флорида – Нью-Джерси – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 5 Э.Стаал (Казинс, Ломберг)
1:1 – 8 Братт (Хэмилтон, Хьюз)
2:1 – 37 Луостаринен (Лунделль, Беннетт)
2:2 – 43 Братт (Хэмилтон)
2:3 – 51 Шарангович (Маклауд, Зигентхалер)
2:4 – 60 Татар ()
Колорадо – Монреаль – 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 2 Ришар (Армия, Эванс)
1:1 – 43 Лехконен (Макар, Рантанен)
2:1 – 62 Рантанен (Тэйвс)
Чикаго – Нэшвилл – 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 – 10 Нидеррайтер (Фаббро, Глэсс)
1:1 – 37 Мерфи (Доми, Катчук)
2:1 – 37 Энтвистл (Мерфи)
2:2 – 40 Дюшен (Каррье, Экхольм)
2:3 – 42 Йоси (Пярссинен, Макдона)
2:4 – 47 Новак (Пярссинен, Йоси)
Даллас – Эдмонтон – 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 15 Хинтц (Павелски, Робертсон)
1:1 – 16 Янмарк-Нюлен (Бушар, Костин)
2:1 – 22 Джонстон (Бенн, Марчмент)
2:2 – 23 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Бэрри)
2:3 – 29 Нюджент-Хопкинс (Янмарк-Нюлен)
3:3 – 38 Сегин (Лундквист, Марчмент)
3:4 – 52 Фогеле (Драйзайтль)
3:5 – 57 Макдэвид (Пулюярви, Сиси)
3:6 – 57 Янмарк-Нюлен (Костин, Нюджент-Хопкинс)
Вегас – Аризона – 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)
Шайбы:
1:0 – 24 Мироманов (Кессел, Карлссон)
1:1 – 25 Вялимяки (Ричи, Фишер)
2:1 – 49 Стоун (Маршессо, Пьетранжело)
3:1 – 50 Каррье (Стоун, Стивенсон)
3:2 – 52 Фишер (Шмалц, Бойд)
4:2 – 53 Стоун (Стивенсон)
5:2 – 58 Амадио (Смит, Хаг)
Анахайм – Миннесота – 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Шайбы:
1:0 – 26 Мактавиш ()
1:1 – 37 Дьюар (Шоу, Ривс)
1:2 – 45 Болди ()
1:3 – 49 Эрикссон Эк (Болди, Эддисон)
1:4 – 59 Хартман (Годро, Болди)