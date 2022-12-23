НХЛ: Ванкувер обыграл Сиэтл по буллитам, Бостон совершил удивительный камбэк в матче с Виннипегом
В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Торонто – Филадельфия – 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)
Шайбы:
0:1 – 5 Деанджело (ван Римсдайк, Хэйс)
1:1 – 37 Йернкрук (Энгвалл, Марнер)
2:1 – 40 Марнер (В. Нюландер, Таварес)
3:1 – 42 Бантинг (В. Нюландер, Мэттьюс)
4:1 – 52 В. Нюландер (Холл, Джиордано)
4:2 – 53 Фрост (Конекны, Деанджело)
4:3 – 54 Фараби (Конекны)
Питтсбург – Каролина – 3:4 (1:2, 1:0, 1:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 18 Кросби (Генцел, Летанг)
1:1 – 18 Нечас (Кохлан, де Хаан)
1:2 – 19 Чэтфилд (Котканиеми)
2:2 – 40 Макгинн (Думулин, Блюгерс)
3:2 – 53 Раст (Петтерссон)
3:3 – 56 Дж.Стаал (Фаст, Кохлан)
3:4 – 62 Слэвин (Бернс, Джарвис)
Оттава – Вашингтон – 2:3 (1:1, 0:1, 1:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 – 5 Дебринкат (Пинто, Холден)
1:1 – 8 Кузнецов (Карлсон, Овечкин)
1:2 – 26 Милано (Орлов, Овечкин)
2:2 – 44 Батерсон (Штюцле, Ткачак)
2:3 – 63 Юханссон (Кузнецов, Густафссон)
Рейнджерс – Айлендерс – 5:3 (1:1, 1:2, 3:0)
Шайбы:
0:1 – 13 Ли (Добсон, Романов)
1:1 – 18 Панарин (Фокс, Зибанежад)
1:2 – 23 Барзэл (Бэйли)
2:2 – 26 Готье (Гудроу)
2:3 – 29 Романов (Барзэл)
3:3 – 44 Гудроу (Харпур, Готье)
4:3 – 58 Какко (Лафреньер, Миллер)
5:3 – 59 Трочек (Линдгрен, Гудроу)
Бостон – Виннипег – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 2 Шайфли (Кульман, Перфетти)
0:2 – 8 Харкинс (Лаури, Моррисси)
1:2 – 33 Пастрняк (Гжельчик, Фолиньо)
2:2 – 36 Дебраск (Линдхольм, Пастрняк)
3:2 – 52 Фолиньо (Фредерик, Койл)
Ванкувер – Сиэтл – 6:5 (1:1, 1:3, 3:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы:
0:1 – 8 Макканн (Соуси, Бенирс)
1:1 – 18 Педерсон (Кузьменко, Петтерссон)
1:2 – 24 Бьоркстранн (Шварц)
1:3 – 24 Спронг (Гики, Ларссон)
2:3 – 29 Петтерссон (Кузьменко, Шенн)
2:4 – 34 Веннберг (Борген, Бьоркстранн)
3:4 – 46 Кузьменко (Петтерссон, Педерсон)
3:5 – 47 Спронг (Танев)
4:5 – 49 Босер (Хьюз, Петтерссон)
5:5 – 59 Петтерссон ( Миллер)
Лос-Анджелес – Калгари – 4:3 (1:1, 0:0, 2:2, 1:0)
Шайбы:
0:1 – 4 Юбердо (Лучич)
1:1 – 18 Виларди (Лизотт, Уолкер)
2:1 – 42 Дано (Иафалло)
3:1 – 42 Лизотт (Виларди)
3:2 – 47 Тоффоли (Ружичка, Андерссон)
3:3 – 54 Дюбе (Линдхольм, Хэнифин)
4:3 – 64 Кемпе ()
Сан-Хосе – Миннесота – 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 – 2 Карлссон (Барабанов, Мегна)
1:1 – 3 Эрикссон Эк (Меррилл)
2:1 – 12 Грегор (Беннинг, Карлссон)
3:1 – 33 Майер (Бонино, Карлссон)
4:1 – 38 Линдблум (Майер, Карлссон)
4:2 – 40 Зукарелло-Асен (Болди, Капризов)
5:2 – 60 Бонино ()