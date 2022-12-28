НХЛ: Ванкувер разгромил Сан-Хосе, Сент-Луис и Торонто определили победителя в овертайме
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Каролина – Чикаго – 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
1:0 – 4 Нечас (Штястны, Бернс)
2:0 – 9 Фаст (Шей, Пеши)
3:0 – 45 Мартинук (Дж.Стаал)
Рейнджерс – Вашингтон – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
0:1 – 9 Юханссон (Густафссон, Кузнецов)
0:2 – 38 Густафссон (Строум, Шири)
0:3 – 40 Эллер (Манта)
0:4 – 57 Шири ()
Оттава – Бостон – 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, по буллитам - 1:0)
1:0 – 29 Штюцле (Батерсон, Шабо)
1:1 – 31 Дебраск (Макэвой, Бержерон)
2:1 – 34 Дебринкат (Холден, Батерсон)
2:2 – 57 Заха (Койл, Линдхольм)
Айлендерс – Питтсбург – 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)
1:0 – 2 Ли (Нелсон)
1:1 – 16 Жозеф ()
2:1 – 22 Барзэл (Бэйли, Фашинг)
3:1 – 32 Бэйли (Романов, Добсон)
4:1 – 37 Барзэл ()
5:1 – 44 Ли (Пулок, Нелсон)
Нэшвилл – Даллас – 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
0:1 – 2 Бенн ()
1:1 – 22 Форсберг (Экхольм, Каррье)
1:2 – 23 Хинтц (Хейсканен, Робертсон)
2:2 – 29 Тренин (Лоузон, Смит)
2:3 – 60 Хинтц (Павелски, Бенн)
Сент-Луис – Торонто – 4:5 (1:2, 2:2, 1:0, 0:1)
0:1 – 4 Холл (Джиордано, Мэттьюс)
1:1 – 8 Росен (Торопченко, Браун)
1:2 – 20 Таварес (Йернкрук, Марнер)
1:3 – 26 Керфут (Лильегрен, Йернкрук)
2:3 – 28 О′Райлли (Шенн)
3:3 – 30 Фолк (Тарасенко, Бучневич)
3:4 – 36 Йернкрук (Энгвалл, Хольмберг)
4:4 – 46 Кайру (Томас, Парайко)
4:5 – 65 В. Нюландер ()
Виннипег – Миннесота – 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
0:1 – 6 Сперджен (Стил, Хартман)
0:2 – 7 Зукарелло-Асен (Стил, Капризов)
1:2 – 11 Дюбуа (Моррисси, Коннор)
1:3 – 29 Годро (Сперджен, Зукарелло-Асен)
1:4 – 58 Уокер (Годро, Болди)
Аризона – Колорадо – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
1:0 – 4 Гостисбеер (Келлер, Чикран)
1:1 – 5 Родригес (Комфер, Макар)
2:1 – 12 Крауз (Бьюгстэд)
3:1 – 26 Шмалц (Чикран, Ричи)
3:2 – 32 Макар (Тэйвс, Комфер)
4:2 – 37 Мозер (Вялимяки, Крауз)
5:2 – 44 Карконе (Чикран, Крауз)
5:3 – 46 Рантанен (Жирар, Джонсон)
6:3 – 60 Келлер (Шмалц)
Калгари – Эдмонтон – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
1:0 – 22 Баклунд (Колман, Манджипани)
1:1 – 25 Бэрри (Ямамото)
1:2 – 48 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль)
Ванкувер – Сан-Хосе – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)
1:0 – 5 Хорват (Босер, Михеев)
2:0 – 17 Петтерссон (Шенн, Педерсон)
2:1 – 20 Майер (Карлссон, Кутюр)
3:1 – 25 Михеев (Майерс, Кузьменко)
4:1 – 27 Хьюз (Хорват, Михеев)
5:1 – 53 Хорват (Босер)
5:2 – 55 Майер (Карлссон)
6:2 – 58 Босер (Михеев, Хорват)
Лос-Анджелес – Вегас – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
1:0 – 12 Виларди (Лизотт)
1:1 – 14 Амадио (Стоун, Пьетранжело)
1:2 – 31 Макнэбб (Пачал, Смит)
2:2 – 34 Дано (Иафалло, Арвидссон)
3:2 – 49 Иафалло (Дано, Арвидссон)
4:2 – 60 Арвидссон (Дано)