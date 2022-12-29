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Хоккей

НХЛ: Вегас уступил Анахайму, Детройт шокировал Питтсбург

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 08:32
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь со среды на четверг состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Тампа-Бэй – Монреаль – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

1:0 – 2 Киллорн (Хедман)
2:0 – 15 Пойнт (Сергачев, Кучеров)
3:0 – 37 Пойнт ()
4:0 – 49 Хэйгл (Хедман, Богосян)
4:1 – 58 Гуле (Дворак, Эдмундсон)

Нью-Джерси – Бостон – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

0:1 – 29 Фредерик (Линдхольм)
1:1 – 47 Хишир (Татар, Зеттерлунд)
1:2 – 56 Бержерон (Маршанд, Линдхольм)
1:3 – 59 Заха (Пастрняк, Койл)

Питтсбург – Детройт – 4:5 (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)

1:0 – 3 О'Коннор (Блюгерс, Капанен)
2:0 – 11 Картер (Раст, Капанен)
3:0 – 15 Цукер ()
4:0 – 20 Цукер (Раст, Картер)
4:1 – 28 Ларкин (Гронек, Рэймонд)
4:2 – 35 Велено (Седерблум, Чиарот)
4:3 – 56 Берггрен ()
4:4 – 57 Перрон (Рэймонд, Расмуссен)
4:5 – 63 Уолмэн (Копп)

Сиэтл – Калгари – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

0:1 – 7 Тоффоли (Хэнифин, Дюбе)
1:1 – 19 Донато (Ларссон, Эберле)
2:1 – 22 Олексяк (Эберле)
2:2 – 30 Кадри (Андерссон, Линдхольм)
2:3 – 53 Юбердо (Кадри, Андерссон)

Анахайм – Вегас – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, по буллитам - 2:0)

1:0 – 4 Хенрик (Зеграс, Терри)
2:0 – 13 Хенрик (Терри, Зеграс)
2:1 – 14 Стоун ()
2:2 – 34 Хаттон (Кессел, Амадио)


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