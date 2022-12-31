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Хоккей

НХЛ: Эдмонтон поиздевался над Сиэтлом, Анахайм разгромно уступил Нэшвиллу

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 08:12
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Анахайм – Нэшвилл – 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

0:1 – 9 Сиссонс (Форсберг)
1:1 – 23 Кэррик (Мегна, Вааканайнен)
1:2 – 30 Тренин ()
1:3 – 34 Форсберг (Сиссонс, Пярссинен)
1:4 – 51 Новак (Жанно, Смит)
1:5 – 56 Йоси (Форсберг, Пярссинен)
1:6 – 60 Нидеррайтер (Глэсс, Гранлунд)


 
Питтсбург – Нью-Джерси – 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)

1:0 – 15 Малкин ()
1:1 – 27 Хьюз (Братт, Хэмилтон)
2:1 – 33 Картер (Ракелль, Жозеф)
2:2 – 38 Хэмилтон (Зигентхалер, Мерсер)
2:3 – 40 Хишир (Смит, Маклауд)
2:4 – 60 Хьюз (Мерсер, Хаула)

Каролина – Флорида – 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 8 Ноусен (Бернс, Ахо)
2:0 – 25 Свечников (Нечас, Бернс)
3:0 – 32 Терявяйнен (Котканиеми, Джарвис)
4:0 – 44 Котканиеми (Джарвис, Пеши)

Сиэтл – Эдмонтон – 2:7 (0:4, 2:2, 0:1, 0:0)

0:1 – 3 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
0:2 – 4 Костин (Нюджент-Хопкинс, Янмарк-Нюлен)
0:3 – 4 Нерс (Ямамото, Макдэвид)
0:4 – 11 Пулюярви (Хайман, Макдэвид)
1:4 – 22 Спронг (Донато, Гики)
1:5 – 26 Костин (Нюджент-Хопкинс, Нерс)
1:6 – 27 Хайман (Нюджент-Хопкинс, Макдэвид)
2:6 – 28 Танев (Данн, Ларссон)
2:7 – 51 Макдэвид ()


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