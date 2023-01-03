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Хоккей

НХЛ: Бостон победил Питтсбург в Зимней классике, Филадельфия разгромила Анахайм

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 07:47
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Бостон – Питтсбург – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

0:1 – 29 Капанен (Картер, Хейнен)
1:1 – 48 Дебраск (Гжельчик, Маршанд)
2:1 – 58 Дебраск (Крейчи, Холл)

Колорадо – Вегас – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

1:0 – 2 Маккиннон (Лехконен, Рантанен)
1:1 – 18 Амадио (Стоун, Хаг)
1:2 – 28 Руа (Корчак, Колесар)
1:3 – 35 Руа (Пьетранжело, Каррье)
2:3 – 52 Рантанен (Маккиннон, Лехконен)

Анахайм – Филадельфия – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1, 0:0)

0:1 – 8 Фараби (Конекны, Кэйтс)
0:2 – 11 Фрост (Фараби, Йорк)
0:3 – 24 Конекны (Кэйтс, Хэйс)
0:4 – 49 Лоутон (Хэйс)
1:4 – 60 Строум (Зеграс)


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