НХЛ: Торонто и Сент-Луис устроили шоу, Сиэтл перевернул игру с Эдмонтоном
В ночь с вторника на среду состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Флорида – Аризона – 5:3 (2:1, 3:2, 0:0)
1:0 – 2 Ткачак (Форслинг, Барков)
2:0 – 12 Э.Стаал ()
2:1 – 20 Чикран (Шмалц, Келлер)
2:2 – 26 Келлер (Вялимяки)
3:2 – 31 Ткачак (Махура)
3:3 – 35 Бьюгстэд (Макбэйн, Мозер)
4:3 – 37 Э.Стаал (Ткачак, Ломберг)
5:3 – 40 Ткачак (Найт, Райнхарт)
Рейнджерс – Каролина – 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
0:1 – 8 Бернс (Слэвин, Штястны)
1:1 – 17 Труба (Хитил, Кравцов)
1:2 – 17 Нечас (Штястны, Свечников)
2:2 – 37 Зибанежад ()
2:3 – 38 Чэтфилд (Терявяйнен)
3:3 – 42 Панарин (Фокс, Линдгрен)
4:3 – 51 Миллер (Какко, Зибанежад)
5:3 – 59 Хитил (Труба, Миллер)
Оттава – Коламбус – 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
1:0 – 23 Брассар (Жиру, Сэндерсон)
2:0 – 28 Штюцле (Жиру)
3:0 – 32 Батерсон (Ткачак, Штюцле)
4:0 – 57 Уотсон (Хэмоник)
Торонто – Сент-Луис – 5:6 (1:2, 3:3, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:3)
0:1 – 5 Саад (Парайко, Аччари)
0:2 – 14 Шенн (Томас, Кайру)
1:2 – 18 Энгвалл (Кемпф, Керфут)
1:3 – 24 Кайру (Бучневич)
2:3 – 25 В. Нюландер (Мэттьюс, Бантинг)
2:4 – 31 Ливо (Аччари, Нейборс)
3:4 – 31 Бантинг (Броди)
3:5 – 32 Саад (Парайко, Шенн)
4:5 – 35 Мэттьюс (Лильегрен, В. Нюландер)
5:5 – 48 Бантинг (Марнер, В. Нюландер)
Вашингтон – Баффало – 4:5 (1:2, 1:1, 2:1, 0:1)
0:1 – 11 Так (Скиннер, Томпсон)
1:1 – 13 Милано (Ирвин, Манта)
1:2 – 18 Томпсон (Козенс, Далин)
1:3 – 26 Томпсон (Любушкин, Так)
2:3 – 37 Овечкин (Кузнецов)
3:3 – 42 Дауд (Дженсен, Милано)
4:3 – 48 Овечкин (Шири)
4:4 – 52 Джост (Пауэр, Миттлстадт)
4:5 – 64 Томпсон (Так)
Нэшвилл – Монреаль – 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
1:0 – 5 Глэсс (Нидеррайтер, Экхольм)
2:0 – 6 Сиссонс (Форсберг)
3:0 – 11 Экхольм (Нидеррайтер, Гранлунд)
3:1 – 20 Кофилд ()
3:2 – 27 Андерсон (Ришар, Друэн)
4:2 – 29 Новак (Жанно, Тренин)
5:2 – 38 Йоси (Нидеррайтер, Новак)
6:2 – 45 Дюшен (Гранлунд, Йоси)
6:3 – 58 Галлахер (Дворак, Хоффман)
Виннипег – Калгари – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
1:0 – 35 Диллон (Шайфли, Демело)
1:1 – 40 Задоров (Линдхольм, Тоффоли)
2:1 – 51 Моррисси (Дюбуа, Коннор)
2:2 – 52 Баклунд (Манджипани)
3:2 – 55 Ганье (Сэмберг, Хейнола)
Чикаго – Тампа-Бэй – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
1:0 – 5 Джонс (Доми, Рэддиш)
1:1 – 12 Марун (Хедман)
1:2 – 48 Киллорн (Хэйгл)
1:3 – 51 Хэйгл (Стэмкос, Пойнт)
1:4 – 59 Пол (Хедман, Бельмар)
Эдмонтон – Сиэтл – 2:5 (1:0, 1:4, 0:1)
1:0 – 13 Нюджент-Хопкинс (Хайман, Драйзайтль)
2:0 – 22 Макдэвид (Кулак, Янмарк-Нюлен)
2:1 – 25 Бенирс (Шульц, Спронг)
2:2 – 26 Шварц (Ларссон, Бенирс)
2:3 – 33 Гурде (Шульц, Толванен)
2:4 – 36 Макканн (Шварц, Веннберг)
2:5 – 58 Веннберг (Шварц, Танев)
Ванкувер – Айлендерс – 2:6 (1:0, 1:3, 0:3)
1:0 – 19 Хорват (Босер, Экман-Ларссон)
1:1 – 23 Аату Рятю (Мартин, Джонстон)
1:2 – 33 Пажо (Барзэл, Пулок)
1:3 – 37 Барзэл ()
2:3 – 39 Хорват (Хьюз, Миллер)
2:4 – 42 Ли (Нелсон)
2:5 – 50 Сизикас (Уозерспун, Барзэл)
2:6 – 58 Пажо (Сизикас, Романов)
Лос-Анджелес – Даллас – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
1:0 – 8 Купари (Фиала)
1:1 – 27 Хейсканен (Хинтц)
2:1 – 29 Копитар (Байфилд, Даути)
2:2 – 30 Робертсон (Хинтц, Павелски)
3:2 – 50 Кемпе (Виларди, Фиала)