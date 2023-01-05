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Хоккей

НХЛ: Тампа-Бэй разгромно уступила Миннесоте, Даллас оказался слабее Анахайма

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 08:08
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь со среды на четверг состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Детройт – Нью-Джерси – 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)

0:1 – 30 Хэмилтон (Хишир, Хьюз)
0:2 – 37 Хишир (Братт, Хэмилтон)
0:3 – 42 Маклауд (Вуд, Хольц)
0:4 – 47 Хольц (Сиверсон, Вуд)
0:5 – 55 Хьюз (Татар, Хаула)
1:5 – 59 Рэймонд (Зайдер, Ларкин)

Миннесота – Тампа-Бэй – 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

1:0 – 15 Эрикссон Эк (Фолиньо, Эддисон)
2:0 – 28 Капризов (Эддисон, Болди)
3:0 – 30 Эддисон (Болди, Хартман)
3:1 – 34 Пойнт (Кучеров, Хэйгл)
4:1 – 36 Стил (Сперджен)
5:1 – 58 Капризов ()

Анахайм – Даллас – 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

1:0 – 4 Хенрик (Терри, Мактавиш)
2:0 – 12 Мактавиш (Фаулер, Зеграс)


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