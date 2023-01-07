НХЛ: Анахайм и Сан-Хосе определили победителя по буллитам, Вашингтон проиграл Нэшвиллу
В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.
Детройт – Флорида – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
1:0 – 2 Берггрен (Гронек, Чиарот)
1:1 – 3 Форслинг (Смит, Э.Стаал)
1:2 – 27 Экблад (Ткачак, Барков)
1:3 – 49 Экблад (Монтур, Барков)
2:3 – 57 Фаббри (Копп, Гронек)
Вашингтон – Нэшвилл – 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
0:1 – 5 Новак (Тренин)
1:1 – 10 Милано (Орлов, Шири)
1:2 – 16 Тренин (Пярссинен, Лоузон)
2:2 – 32 Обе-Кюбель (ван Римсдайк, Густафссон)
2:3 – 57 Макдона (Дюшен, Джохансен)
Виннипег – Тампа-Бэй – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
0:1 – 12 Сирелли (Стэмкос)
1:1 – 20 Дюбуа (Моррисси, Коннор)
1:2 – 22 Кучеров (Сирелли, Коул)
2:2 – 28 Дюбуа (Шайфли, Моррисси)
3:2 – 46 Коннор (Моррисси, Шайфли)
4:2 – 59 Баррон (Лаури)
Чикаго – Аризона – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 – 32 Маккейб (Доми, Джонс)
2:0 – 60 Джонсон (Лафферти, Тэйвс)
Калгари – Айлендерс – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)
1:0 – 5 Лучич (Юбердо)
2:0 – 7 Колман (Баклунд, Манджипани)
3:0 – 15 Задоров (Льюис)
3:1 – 20 Паризе (Мэйфилд, Пажо)
4:1 – 47 Кадри (Уигар, Тоффоли)
Анахайм – Сан-Хосе – 5:4 (2:2, 1:2, 1:0, 1:0, по буллитам - 0:0)
0:1 – 2 Ньето (Влэшик, Барабанов)
0:2 – 7 Лоренц (Гаджович, Карлссон)
1:2 – 7 Зеграс (Ватрано, Клингберг)
2:2 – 15 Строум (Уайт, Мактавиш)
2:3 – 31 Майер (Гертл, Лабанк)
3:3 – 34 Мактавиш (Бенуа, Сильверберг)
3:4 – 34 Майер (Беннинг, Лабанк)
4:4 – 54 Мактавиш (Хенрик)
5:4 – 62 Клингберг (Мактавиш, Терри)