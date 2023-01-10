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Хоккей

НХЛ: Филадельфия разгромила Баффало, Лос-Анджелес ярко одолел Эдмонтон

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 08:47
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с понедельника на вторник состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Баффало – Филадельфия – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

0:1 – 3 Макьюэн (Делорье, Браун)
0:2 – 14 Фараби (Конекны, Сэнхайм)
0:3 – 16 Кэйтс (Фараби, Конекны)
0:4 – 42 Эллисон (Хэйс)

Монреаль – Сиэтл – 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

0:1 – 7 Толванен (Гурде, Данн)
0:2 – 11 Спронг (Бенирс, Бураковски)
0:3 – 15 Данн (Гурде, Толванен)
0:4 – 59 Бенирс (Эберле)

Оттава – Нэшвилл – 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

0:1 – 15 Йоси (Форсберг, Нидеррайтер)
0:2 – 16 Лоузон (Новак, Жанно)
0:3 – 48 Форсберг (Макдона, Пярссинен)

Лос-Анджелес – Эдмонтон – 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)

1:0 – 10 Фиала (Копитар, Кемпе)
2:0 – 12 Фиала (Виларди)
2:1 – 18 Ямамото (Бушар, Нерс)
3:1 – 24 Кемпе (Дано, Фиала)
4:1 – 32 Кемпе (Даути, Фиала)
4:2 – 37 Маклауд (Броберг, Бушар)
5:2 – 48 Аяфалло (Арвидссон, Даути)
5:3 – 50 Макдевид
6:3 – 59 Арвидссон


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