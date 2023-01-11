НХЛ: Рейнджерс по буллитам одолели Миннесоту, Питтсбург победил Ванкувер
Во вторник, 10 января, в рамках регулярного чемпионата НХЛ были сыграны десять матчей.
Баффало - Сиэтл - 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
Шайбы: 09:45 Тух - 19 (Томпсон, Скиннер) - 1:0, 18:52 Эберле - 10 (Бураковски) - 1:1, 25:12 Далин - 13 - 2:1, 28:58 Горд - 6 - 2:2, 41:06 Беньерс - 16 (Данн, Бураковски) - 2:3, 45:17 Шульц - 5 (Беньерс, Эберле) - 2:4, 57:36 Тух - 20 - 3:4
Каролина - Нью-Джерси - 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Шайбы: 13:03 Котканиеми - 7 (Некас) - 1:0, 17:06 Сигенталер - 2 - 1:1, 27:59 Пасиоретти - 3 (Ахо, Шей) - 2:1, 36:32 Ахо - 13 (Теравайнен, Пеши) - 3:1, 39:09 Мерсер - 9 - 3:2, 39:26 Боквист - 4 (Мерсер, Маклеод) - 3:3, 48:23 Мерсер - 10 (Боквист) - 3:4, 59:04 Хишер - 19 - 3:5
Рейнджерс - Миннесота - 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0, по буллитам - 2:1)
Шайбы: 12:36 Мэррилл - 2 (Эрикссон Эк) - 0:1, 17:43 Капризов - 24 (Стил, Ривс) - 0:2, 22:37 Миллер - 4 (Визи) - 1:2, 35:50 Фокс - 8 - 2:2, 44:33 Зуккарелло - 17 (Стил, Бродин) - 2:3, 53:35 Читил - 12 - 3:3
Питтсбург - Ванкувер - 5:4 (3:3, 2:0, 0:1)
Шайбы: 04:46 Гарланд - 7 - 0:1, 06:40 Бозер - 8 (Хорват) - 0:2, 07:05 Хьюз - 2 (Шенн, Петтерссон) - 0:3, 08:56 Малкин - 13 (Смит, Раст) - 1:3, 14:25 Кросби - 21 - 2:3, 16:30 Зукер - 10 (Малкин) - 3:3, 27:57 Малкин - 14 (Зукер) - 4:3, 34:31 Ракелл - 14 (Малкин, Смит) - 5:3, 52:52 Дермотт - 1 (Экман-Ларссон, Бозер) - 5:4
Тампа-Бей - Коламбус - 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Шайбы: 01:30 Кучеров - 15 - 1:0, 09:05 Пол - 15 (Кучеров, Хедман) - 2:0, 27:04 Бэйретер - 2 (Рослович, Лайне) - 2:1, 30:25 Наместников - 3 (Беллмар) - 3:1, 44:33 Берни - 1 (Лайне) - 3:2, 46:44 Кучеров - 16 (Хедман, Стэмкос) - 4:2, 52:22 Поинт - 23 (Кучеров, Стэмкос) - 5:2, 53:47 Колтон - 9 (Марун, Пол) - 6:2, 56:34 Марченко - 9 - 6:3
Детройт - Виннипег - 7:5 (3:1, 2:2, 2:2)
Шайбы: 01:16 Валман - 4 (Сайдер, Копп) - 1:0, 07:21 Берггрен - 7 - 2:0, 15:26 Сундквист - 6 (Сайдер, Рэймонд) - 3:0, 17:17 Пионк - 7 - 3:1, 22:57 Кубалик - 13 (Сундквист) - 4:1, 29:35 Ганье - 8 (Густафссон) - 4:2, 32:08 Шмидт - 4 - 4:3, 37:47 Ларкин - 14 (Сайдер, Рэймонд) - 5:3, 40:33 Элерс - 2 (Коннор, Пионк) - 5:4, 41:52 Фаббри - 2 (Линдстрем, Велено) - 6:4, 54:55 Шайфли - 24 (Дюбуа, Элерс) - 6:5, 58:40 Рэймонд - 11 (Ларкин) - 7:5
Айлендерс - Даллас - 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам - 0:1)
Шайбы: 03:54 Робертсон - 29 (Павелски, Сегин) - 0:1, 13:38 Ли - 15 (Нельсон, Добсон) - 1:1
Сент-Луис - Калгари - 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
Шайбы: 03:50 Бучневич - 14 - 1:0, 13:44 Лучич - 4 (Кадри, Хьюбердо) - 1:1, 15:37 Бэклунд - 9 (Задоров) - 1:2, 21:02 Манджипэйн - 8 (Хэнифин, Коулмэн) - 1:3, 42:40 Александров - 2 - 2:3, 42:48 Кайру - 20 (Бучневич, Роузен) - 3:3, в овертайме 00:28 Томас - 11 (Кайру) - 4:3
Аризона - Сан-Хосе - 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
Шайбы: 04:38 Лабанк - 10 - 0:1, 06:28 Хэйтон - 4 (Гостисбихир) - 1:1, 16:21 Фишер - 8 - 2:1, 25:48 Штурм - 10 (Бонино, Линдблом) - 2:2, 40:09 Ньето - 8 (Кутюр) - 2:3, 54:10 Менья - 1 (Карлссон, Лабанк) - 2:4
Колорадо - Флорида - 4:5 (1:3, 0:1, 3:1)
Шайбы: 08:08 Барков - 10 - 0:1, 11:52 Монтур - 7 (Беннетт) - 0:2, 13:45 Беннетт - 9 (Райнхарт) - 0:3, 19:07 Кольяно - 6 (Макдермид, Макар) - 1:3, 39:08 Ткачак - 21 (Барков, Монтур) - 1:4, 46:38 Рантанен - 27 (Хант, Компер) - 2:4, 46:48 Маккиннон - 11 (Рантанен, Джирард) - 3:4, 52:07 Компер - 8 - 4:4, 56:30 Ткачак - 22 - 4:5