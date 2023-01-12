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НХЛ: Анахайм уступил Эдмонтону, Филадельфия оказалась сильнее Вашингтона

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 08:08
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь со среды на четверг состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Филадельфия – Вашингтон – 5:3 (2:1, 0:0, 3:2)

1:0 – 8 Лоутон (Типпет, Деанджело)
1:1 – 20 Хэтэуэй (Дауд, Дженсен)
2:1 – 20 Конекны (Фараби)
3:1 – 46 Типпет (ван Римсдайк)
4:1 – 48 Конекны (Проворов, Лоутон)
4:2 – 50 Юханссон ()
4:3 – 55 Оши (Фегервары, Бэкстрем)
5:3 – 60 Конекны (Лоутон)

Торонто – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 17 Таварес (Лильегрен, В. Нюландер)
1:1 – 22 Форсберг (Дюшен, Пярссинен)
2:1 – 59 Марнер (Таварес, В. Нюландер)

Анахайм – Эдмонтон – 2:6 (1:4, 0:2, 1:0, 0:0)

0:1 – 4 Холлоуэй (Бэрри, Макдэвид)
0:2 – 5 Нюджент-Хопкинс (Бушар, Броберг)
1:2 – 9 Кэррик (Комтуа)
1:3 – 11 Макдэвид (Ямамото)
1:4 – 20 Костин ()
1:5 – 28 Костин (Нюджент-Хопкинс, Янмарк-Нюлен)
1:6 – 39 Драйзайтль (Бушар)
2:6 – 42 Бенуа (Комтуа, Лисон)

Лос-Анджелес – Сан-Хосе – 4:3 (1:0, 1:1, 2:2, 0:0)

1:0 – 6 Кемпе (Копитар, Байфилд)
1:1 – 22 Бонино ()
2:1 – 27 Байфилд (Андерсон)
2:2 – 51 Майер (Карлссон, Кутюр)
3:2 – 53 Виларди (Рой, Дурзи)
4:2 – 54 Даути (Иафалло, Дано)
4:3 – 58 Барабанов (Ферраро, Майер)


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