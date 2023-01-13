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Хоккей

НХЛ: Тампа-Бэй переиграла Ванкувер, Бостон без шансов уступил Сиэтлу

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 07:48
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с четверга на пятницу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Бостон – Сиэтл – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

0:1 – 8 Танев (Спронг)
0:2 – 40 Толванен (Гурде, Бьоркстранн)
0:3 – 59 Шварц (Ларссон, Данн)

Баффало – Виннипег – 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

0:1 – 7 Сэмберг (Шмидт)
1:1 – 33 Олофссон (Йокихарью, Миттлстадт)
1:2 – 35 Моррисси (Демело, Элерс)
2:2 – 43 Джост (Далин, Олофссон)
2:3 – 48 Коннор (Элерс)
2:4 – 60 Кульман (Диллон, Коннор)

Коламбус – Каролина – 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)

0:1 – 3 Пеши (Котканиеми, Терявяйнен)
0:2 – 11 Бернс (Слэвин, Джарвис)
1:2 – 16 Курали (Бэйрьютер, Оливер)
1:3 – 36 Чэтфилд (Фаст)
1:4 – 49 Пеши (Ахо)
1:5 – 55 Слэвин (Ахо)
2:5 – 56 Годро (Боквист, Лайне)
2:6 – 57 Джарвис (Котканиеми, Ноусен)

Детройт – Торонто – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

1:0 – 9 Рэймонд (Ларкин)
2:0 – 24 Фаббри (Кубалик, Берггрен)
2:1 – 27 Сандин (Лильегрен, Таварес)
3:1 – 59 Чиарот (Ларкин, Рэймонд)
4:1 – 60 Зайдер (Рэймонд, Уолмэн)

Монреаль – Нэшвилл – 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

0:1 – 11 Нидеррайтер (Йоси)
1:1 – 14 Эванс (Эдмундсон, Савар)
2:1 – 16 Дак (Друэн, Юлонен)
2:2 – 22 Форсберг (Пярссинен, Дюшен)
3:2 – 31 Кофилд (Друэн, Сузуки)
4:2 – 47 Кофилд (Друэн, Дак)
4:3 – 59 Пярссинен (Глэсс, Экхольм)

Рейнджерс – Даллас – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

0:1 – 38 Сегин (Гурьянов, Марчмент)
1:1 – 60 Миллер (Фокс, Трочек)
2:1 – 62 Фокс (Зибанежад, Панарин)

Тампа-Бэй – Ванкувер – 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

0:1 – 5 Гарланд (Шенн, Хорват)
1:1 – 15 Перри (Колтон, Сергачев)
2:1 – 23 Киллорн (Хэйгл, Пербикс)
2:2 – 26 Миллер (Делиа, Хьюз)
3:2 – 36 Кучеров (Пойнт, Стэмкос)
4:2 – 40 Хэйгл (Пербикс, Киллорн)
5:2 – 46 Стэмкос (Кучеров, Пойнт)
5:3 – 55 Хьюз (Кузьменко, Петтерссон)
5:4 – 58 Петтерссон ( Миллер, Хьюз)

Айлендерс – Миннесота – 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

1:0 – 17 Мэйфилд (Романов, Мартин)
1:1 – 51 Годро (Эрикссон Эк)
1:2 – 53 Стил (Капризов, Зукарелло-Асен)
1:3 – 59 Капризов (Меррилл, Зукарелло-Асен)

Сент-Луис – Калгари – 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

0:1 – 36 Дюр (Льюис, Кадри)
1:1 – 42 Нейборс (Барбашев, Аччари)
1:2 – 51 Дюбе (Тоффоли, Линдхольм)
1:3 – 57 Колман ()
1:4 – 57 Дюбе (Тоффоли, Линдхольм)

Чикаго – Колорадо – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

1:0 – 4 Лафферти (Блэкуэлл)
1:1 – 12 Родригес (Маккиннон)
2:1 – 22 Атанасиу (Мразек, Филлипс)
2:2 – 32 Макар (Маккиннон, Рантанен)
3:2 – 47 Рэддиш (Тэйвс, Джонсон)

Аризона – Оттава – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

0:1 – 8 Ткачак (Дебринкат)
0:2 – 15 Брассар (Сэндерсон, Жиру)
1:2 – 29 Гюнтер (Вялимяки, Фишер)
1:3 – 38 Дебринкат ()
2:3 – 44 Крауз (Гюнтер, Бьюгстэд)
2:4 – 50 Кастелик (Сэндерсон)
3:4 – 58 Хэйтон (Шмалц, Ричи)
3:5 – 60 Зуб (Жиру, Холден)

Вегас – Флорида – 4:2 (0:1, 1:1, 3:0, 0:0)

0:1 – 3 Казинс (Луостаринен, Экблад)
1:1 – 25 Руа (Колесар)
1:2 – 33 Райнхарт (Ткачак, Барков)
2:2 – 49 Айкел (Корчак)
3:2 – 58 Каррье (Колесар)
4:2 – 59 Карлссон ()


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