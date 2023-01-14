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НХЛ: Виннипег обыграл Питтсбург, Эдмонтон унизил Сан-Хосе

Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.
Сегодня, 08:07
НХЛ: результаты матчей / Getty Images
НХЛ: результаты матчей / Getty Images

В ночь с пятницы на субботу состоялся ряд матчей Национальной хоккейной лиги.

Питтсбург – Виннипег – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

0:1 – 12 Уилер (Перфетти)
1:1 – 17 О'Коннор (Рутта, Капанен)
1:2 – 38 Шайфли (Перфетти, Уилер)
1:3 – 39 Элерс (Демело, Коннор)
1:4 – 47 Шайфли (Перфетти, Демело)

Анахайм – Нью-Джерси – 2:6 (0:3, 1:1, 1:2, 0:0)

0:1 – 9 Хэмилтон (Боквист, Мерсер)
0:2 – 11 Братт (Сиверсон, Грейвс)
0:3 – 17 Хьюз (Татар, Хэмилтон)
0:4 – 32 Братт (Сиверсон, Хьюз)
1:4 – 34 Хенрик (Терри)
1:5 – 43 Боквист (Сиверсон)
2:5 – 56 Зеграс (Фаулер, Хенрик)
2:6 – 56 Хьюз (Шарангович)

Сан-Хосе – Эдмонтон – 1:7 (0:2, 0:3, 1:2, 0:0)

0:1 – 11 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль)
0:2 – 19 Костин (Деарне, Хайман)
0:3 – 29 Макдэвид (Нюджент-Хопкинс, Драйзайтль)
0:4 – 34 Нюджент-Хопкинс (Янмарк-Нюлен)
0:5 – 38 Драйзайтль (Макдэвид)
0:6 – 53 Пулюярви (Нюджент-Хопкинс)
0:7 – 53 Маклауд (Фогеле, Холлоуэй)
1:7 – 56 Линдблум (Гаджович, Беннинг)


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